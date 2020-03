Miss France : tatouage, grossesse, couple, Sylvie Tellier répond aux "interdits" du concours

Sylvie Tellier défend le concours Miss France et son évolution. Visée pour sexisme dans le dernier rapport du Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes, l'élection se voit reprocher certains critères de participation jugés "discriminatoires". Seulement, dans une interview pour Pure Médias, Sylvie Tellier dénonce des critères "clairement faux" mentionnés dans ce rapport. Contrairement à ce qui est dénoncé, la directrice générale de la société Miss France dément certaines règles. "Nous n'interdisons absolument pas aux femmes d'être en couple", assure-t-elle. "Vous pouvez regarder les différents reportages autour des Miss, et je pense notamment à ceux de 'Sept à huit' par exemple : les filles sont libres d'être en couple et de le mentionner publiquement si elles le souhaitent. De plus, à l'issue du concours 'Miss France', nous leur proposons un contrat de travail et ce genre de clauses est interdit en France", explique Sylvie Tellier.

Sylvie Tellier dément les interdictions

À propos du mariage et de la grossesse, Sylvie Tellier dément ces interdictions. Mais elle nuance toutefois que l'aventure Miss France est difficile à concilier avec une vie de famille à cause des nombreux voyages. En tant que maman de trois enfants, elle explique alors les complications si elle souhaite emmener ses enfants en déplacement : "Je vais être confrontée à des problèmes logistiques car mes enfants doivent aller à l'école et économiques car aujourd'hui, comme tout salarié, mon employeur ne prend pas en charge les déplacements de ma famille quand je suis en extérieur". En ce qui concerne les piercings et les tatouages, Sylvie Tellier assure que cela "fait déjà plusieurs années qu'ils sont autorisés, même s'il est vrai que nous avons limité la taille et l'emplacement du tatouage puisque nous ne voulons pas que Miss France n'ait pas les mêmes chances que les autres candidats à Miss Univers ou Miss Monde".

Par Marie Merlet