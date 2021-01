Miss France truqué ? Nathalie Marquay se confie et dézingue Geneviève de Fontenay

Ce jeudi 7 janvier, Sylvie Tellier et la nouvelle Miss France 2021 étaient invitées sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste. Elles en ont profité pour mettre les choses au clair concernant la polémique du centre commercial.

Le 2 janvier dernier, Amandine Petit était présente en Moselle pour une séance de dédicace. Mais sa popularité a créé un véritable bain de foule ! Des images qui ont beaucoup choqué les internautes, d'autant plus que la France est en pleine crise sanitaire.

Sur le plateau, quatre Miss France étaient donc présentes avec Nathalie Marquay et Delphine Wespiser. Cyril Hanouna en a donc profité pour savoir ensuite si l'élection était truquée comme certains peuvent le dire.

Geneviève de fontenay pas toujours objective ?

Nathalie Marquay raconte : "On a reçu le petit bouquin avec les quinze finalistes à 20 heures, et tout de suite, Sylvie, elle est partie, elle a dit : 'Je ne m’occupe plus de rien'. Elle ne nous a pas du tout influencés, en nous disant 'Écoute, j’ai ma petite préférée…'". Avant de s'en prendre à Geneviève de Fontenay : "Ce que faisait Geneviève De Fontenay, à l’époque, quand j’étais au jury."

La femme de Jean-Pierre Pernaut poursuit ensuite : "Sylvie est sortie, Alexia Laroche-Joubert est sortie. On s’est beaucoup concertée entre Miss France par contre, sur le plateau, mais vraiment, il n’y a aucune triche. Et ensuite, c’est le public qui vote. Et en aucun cas Sylvie intervient. Jamais. Vraiment. Ce n'est pas parce qu’elle est là, je suis toujours sincère".

Une information confirmée par Sylvie Tellier "c'est pareil en région". "Il faut comprendre que ce soit April, Amandine ou Lou-Anne qui gagne, pour nous, ça change rien, on accueille juste une jeune femme dans la famille Miss France."

Par J.F.