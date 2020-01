Miss France, un concours sexiste ? Enora Malagré en remet une couche

Enora Malagré n’est pas fan du concours Miss France et le fait savoir. Le 14 décembre dernier, alors que 6,87 millions de Français assistaient au couronnement de Clémence Botino, la chroniqueuse de "De Quoi J’me Mêle" poussait un violent coup de gueule contre l’élection. "Un concours bovin. C’est le Salon de l’Agriculture", a-t-elle qualifié la compétition. "Les femmes ne sont pas au salon de la plus belle vache. T’es valorisée juste par ton corps. Et tu es jugée plus ou moins bien que ta copine. C’est comme les vaches, vraiment", a vociféré la chroniqueuse d’Eric Naulleau. Un avis que Laurent Ruquier semblait partager, puisque le présentateur avait – quelques jours auparavant – lancé un appel au boycott de l’élection de Miss France 2020.

Vaimalama Chaves en ligne de mire

Un mois après les faits, Enora Malagré n’a pas changé d’avis. Ce samedi 18 janvier, alors que Vaimalama Chaves était invitée sur le plateau de "De Quoi J’me Mêle", la jolie blonde a relancé les hostilités. "Aucune d’entre vous, à mon sens, n’a encore été percutante", a-t-elle lancé à Miss France 2019. D’après elle, Vaimalama Chaves n’a pu "tirer son épingle du jeu" que "malgré elle". Pour se défendre et soutenir le concours qui l’a révélée aux Français, la reine de beauté devenue chanteuse a prôné le devoir de réserve auquel les Miss sont soumises. Ce à quoi Enora Malagré a rétorqué, acerbe : "Quel dommage d’être neutre quand on a ce pouvoir entre les mains, je trouve ça dommage d’être à ce point fadasse". Une réponse qui a pour mérite d’être claire mais qui n’a pas perturbé Vaimalama Chaves.

Par Laura C-M