Miss France - Vaimalama Chaves : "mains baladeuses", nudes... Elle dit tout (Exclu vidéo)

Alors qu'elle vient de se faire opérer des yeux, Vaimalama Chaves était l'invitée d'Evelyne Thomas fin février dans son émission diffusée sur Non Stop People. Au cours de cet entretien, elle était revenue sur son sacre en tant que Miss France 2019. C'était en décembre 2018, jour de l'anniversaire de son frère. Après cette prestigieuse soirée, la jeune femme retourne à Tahiti, où elle prend un véritable bain de foule. "J'ai conscience que la personne qui est acclamée, c'est Miss France. En tant que représentante de Tahiti, qui revient en tant que représente de France, c'était une grande fierté pour tout le pays et je partage cette joie avec eux", disait-elle à Evelyne Thomas.

A-t-elle ressenti une certaine pression à représenter la France ? "Il faut incarner les valeurs et être digne et élégante dans chaque moment qu'on passe en portant l'écharpe. Ce n'est pas toujours facile c'est vrai, parce que voilà, parfois on n'est plus considéré en tant que personne, mais comme Miss France. D'ailleurs, on n'a plus de nom, on s'appelle Miss France, ce qui n'est pas facile à vivre tous les jours, sachant qu'on existe, en tant qu'individu", répondait-elle.

"Il y en a qui sont audacieux..."

Ce mardi 2 mars, Vaimalama Chaves a fait son retour dans les locaux de Non Stop People, mais pour cette fois participer à l'émission de Jordan de Luxe, "L'instant de Luxe". L'occasion pour elle de revenir sur son expérience en tant que Miss France, et de témoigner de ce qu'elle a vécu avec des admirateurs un peu trop insistants. "Parfois, quand on est Miss et qu'il y a des mains qui commencent à descendre ou même un contact physique... Je l'ai vécu dans l'année Miss France principalement", a-t-elle lâché. Si elle a précisé n'avoir jamais eu de mains aux fesses, elle a confirmé que ça arrivait.

Et de poursuivre : "Il n'y a pas que les Miss qui sont concernées. C'est comme sur les réseaux sociaux aujourd'hui, quand on reçoit un nude d'un gars qui a envoyé ça, qu'on ne connaît pas et que la photo est là, c'est son anatomie masculine diminuée qui apparaît (...) On dirait un rat crevé qui tient dans la main ! (...) J'en ai reçus". Jordan de Luxe a voulu en savoir plus. Comment ces "mains baladeuses" se sont-elles manifestées ? "Il y en a qui viennent, ils agrippent comme ça et hop, ils sortent leur téléphone pour prendre une photo. Il y a aussi ceux qui accrochent au niveau de la taille et qui descendent (...) Il y en a qui sont audacieux, et parfois ça dépasse ça, il s'agit juste du toupet, c'est de la bêtise pour voir s'il se passerait quelque chose ou pas", a-t-elle précisé.

