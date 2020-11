Miss France : Vaimalama Chaves recadre sèchement Jean-Pascal Lacoste

Entre Jean-Pascal Lacoste et les Miss France, le courant ne passe pas du tout ! Si le nouveau chroniqueur de "Touche pas à mon poste" a pris pour habitude de s’en prendre à sa belle-soeur, Sylvie Tellier, Jean-Pascal Lacoste n’y va pas de main morte. Les tensions auraient débuté lorsque Jean-Pascal Lacoste a commencé à fréquenter Delphine Tellier, la soeur de Sylvie Tellier. Cette idylle ne serait pas au goût de la directrice du comité Miss France alors que Jean-Pascal Lacoste et sa compagne ont prévu de se marier bientôt. "Je ne l'ai jamais rencontrée et elle s'est permis de faire une chose... Quand on s'est rencontré avec Delphine Tellier, elle lui a dit : 'Tu ne vas quand même pas sortir avec un mec de la télé.' Moi, ce qui m'emmerde, c'est que la télé, ça la fait bouffer, Sylvie Tellier, donc il faut qu'elle arrête ! Qu'est-ce que ça veut dire 'gens de la télé' ?", s’était-il agacé en septembre dernier sur le plateau de "Less and The City".

"On m’avait prévenue que t’étais naze"

Si Sylvie Tellier n’a pas répondu aux critiques acerbes de Jean-Pascal Lacoste, une autre Miss France a eu l’occasion de régler ses comptes avec le chroniqueur de Cyril Hanouna. Connue pour son franc parler et sa spontanéité, Vaimalama Chaves était l’invitée du Facebook Live organisé par David Bardet pour "Télépro". Ainsi, Vaimalama Chaves mais aussi Thierry Beccaro, Cédric Cizaire, Vincent McDoom et Jean-Pascal Lacoste ont été invités à répondre à des questions sur le monde du petit écran ! Une épreuve difficile pour Vaimalama Chaves qui a séché sur certaines questions. "Pose des questions normales ! (...) Je ne regarde pas la télé, vous voulez que je vous dise quoi ?", s’est-elle défendue. Jean-Pascal Lacoste n’a pas manqué de lui envoyer une petite pique : "Comment tu veux faire des questions normales ? Elle vit dans une tente Quechua sans la télé, elle ne peut pas poser des questions sur la télévision". Ce à quoi Vaimalama Chaves a répondu : "Vu que les personnes qui sont civilisées ont une maison, elles n'ont pas forcément de télé parce qu'elles ont d'autres préoccupations". Le ton est monté lorsque Vaimalama Chaves s’est aidée de Google pour répondre aux questions de David Bardet. "Apparemment tricher au niveau des Miss, c'est assez fréquent !", a lâché Jean-Pascal Lacoste. Il n’en fallait pas plus pour que Vaimalama Chaves s’agace : "Pardon ? (...) Tu tailles les gens, mais si tu ne sais faire que ça (...) On m’avait prévenue que t’étais vraiment naze mais oulala".

Par Matilde A.