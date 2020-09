Miss Guadeloupe : le comité était au courant de l'existence des photos topless d'Anaëlle Guimbi

C'est officiel, l'élection de Miss France 2021 se tiendra au Puy du Fou. Dans une interview accordée au Parisien, Sylvie Tellier s'est confiée au sujet de la soirée du célèbre concours de beauté qui se tiendra en décembre prochain. Si l'élection de Miss France 2021 a été chamboulée à cause de la crise sanitaire du coronavirus, elle est déjà sujette à une vive polémique liée à l'éviction soudaine d'une candidate.



Anaëlle Guimbi qui prétendait au titre de Miss Guadeloupe 2020 et qui espérait donc décrocher son ticket d'entrée pour participer à Miss France 2021, a été écartée de la compétition le 20 août dernier. En cause : la publication de photos sur lesquelles elle pose topless (bien que sa poitrine ne soit pas visible). Si la jeune femme a pris la pose dénudée, c'est notamment pour participer à un shooting photo dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein.



Interrogée par nos confrères de Closer, la reine de beauté déchue s'est confiée sur cette soirée où elle a appris son éviction : "La veille de l'élection, le comité et un huissier m'ont prise à part pour m'annoncer la nouvelle. Sur le coup, j'étais déçue. C'est beaucoup de préparation et j'en rêvais depuis des années".

Une erreur du comité Miss France ?

Anaëlle Guimbi assure cependant qu'elle a toujours été honnête avec les membres du comité : "La cause était noble et si le comité n'était pas capable de voir ça, c'est que je ne devais pas participer." a-t-elle avancé. "Lorsqu'on propose notre candidature, on nous demande de fournir les coordonnées de nos réseaux sociaux afin que le comité procède à un contrôle. Ces photos y apparaissant, le comité Miss France a pu les vérifier. J'ai même demandé s'il n'y avait pas des photos à supprimer avant l'annonce des candidates. Je pensais avoir fait les démarches nécessaires" a-t-elle continué avec regret.



Face à l'ampleur de la polémique, Sylvie Tellier, présidente du comité Miss France avait alors tenté de se rattraper en proposant à Anaëlle Guimbi de retenter sa chance l'an prochain. Très peu pour la jeune femme qui pointe du doigt le ridicule de la proposition : "Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas participer à l'élection de cette année, alors qu'on me propose de participer à celle de l'an prochain. Ça n'a pas de sens. Apparemment, elle regrette sa décision, mais les choses sont faites.".



Par E.S.