Miss Nord-Pas-de-Calais : Une élimination méritée selon Sylvie Tellier

Le concours Miss France 2020 aura beaucoup fait parler en décembre dernier. Alors que de nombreux internautes ont été déçus de voir Clémence Botino être couronnée, l'élimination rapide de Miss Nord-Pas-de-Calais avait également fait polémique. Florentine Somers n'a pas été choisie parmi les 15 demi-finalistes de l'élection de beauté. Face aux nombreuses interrogations, Lou Ruat, première dauphine, avait laissé entendre sur les ondes de NRJ le 16 décembre dernier que le comportement de Miss Nord-Pas-de-Calais aurait pu gêner : "Miss Nord-Pas-de-Calais, c'est ma copine, je m'entends très bien avec elle. Ce qui peut déplaire c'est son franc-parler". Mais pour faire taire une bonne fois pour toutes les rumeurs, Sylvie Tellier a pris la parole auprès de nos confrères de Closer.

"Miss France n’est pas juste un concours de beauté"

Et malheureusement pour Florentine Somers, Sylvie Tellier ne s'est pas montrée tendre avec elle en estimant qu'une victoire doit être méritée : "Si Florentine n’était pas parmi les quinze finalistes, c’est qu’elle a en partie échoué aux épreuves de sélection du mois de préparation. Elle n’a pas non plus convaincu le jury lors de l’oral de présélection, qui s’apparente à un entretien d’embauche. Miss France n’est pas juste un concours de beauté. Nous ne sommes plus dans le ‘Sois belle et tais-toi !’ La prise de parole, la culture générale ou l’esprit de camaraderie sont des éléments qui comptent pour devenir Miss France". Reste à voir si Florentine Somers va répondre à Sylvie Tellier.

Par Alexia Felix