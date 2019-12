Miss Rhône-Alpes : pourquoi Sylvie Tellier veut la voir gagner

La tension grimpe à mesure que les heures avancent. Ce samedi 14 décembre, du côté de Marseille, se jouera l’élection Miss France diffusée en direct sur TF1 et une nouvelle fois présentée par Jean-Pierre Foucault. Ce dernier a d’ailleurs exprimé son souhait de voir une Miss originaire du sud de la France gagner l'élection, lui qui est très attaché à sa cité phocéenne natale. Et comme lui, Sylvie Tellier nourrit quelques espoirs. C’est en tout cas ce qu’assure Miss Rhône-Alpes. Elue le 19 octobre dernier, Chloé Prost est étudiante en master dans les achats à l’IAE de Lyon. Une ville particulièrement importante dans le coeur de Sylvie Tellier puisque c’est à Lyon qu’elle a grandi, avant de devenir Miss France en 2002.

Les espoirs de Sylvie Tellier

Depuis, Sylvie Tellier a fait bien du chemin, devenant au fil des années maman de trois enfants mais aussi directrice générale de la société Miss France. Malheureusement pour elle, aucune autre Miss originaire de Rhône-Alpes n’a pris sa relève. Mais Chloé Prost est prête à endosser cette responsabilité. Lors d’un entretien télévisé pour la chaine BFM Lyon, la jeune femme est ainsi revenue sur les espoirs de Sylvie Tellier : "C’est une grande fierté qu’elle ait été élue Miss Lyon et qu’elle représente cette région du Rhône-Alpes" a-t-elle d’abord déclaré, avant d’en dire un peu plus sur ses échanges avec la directrice du comité Miss France : "Elle nous a encouragées. Elle a essayé de nous motiver et de nous mettre en confiance. C’est sûr qu’elle nous a rappelé l’enjeu, que ça faisait longtemps qu’une Miss Rhône-Alpes n’avait pas été élue." Chloé Prost saura-t-elle relever le défi ?

