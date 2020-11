Miss Univers 2001 : Elodie Gossuin "séquestrée", Nathalie Marquay fait des révélations chocs

Il y a 19 ans, Elodie Gossuin était sacrée Miss France 2001. Quelques mois après son élection au concours de beauté, la jolie blonde participe à Miss Univers 2001. Un souvenir douloureux pour Elodie Gossuin à cause de rumeurs sur l’appartenance de cette dernière à la gent féminine. En effet, plusieurs blogs et journalistes l’accusaient d’être un homme. À son arrivée à Porto Rico, où se tenait l’élection de Miss Univers 2001, Elodie Gossuin est attendue de pied ferme par le staff qui lui annonce : "Nous connaissons la vérité, nous savons que vous êtes un homme". Ce vendredi 13 novembre 2020, sur le plateau de "Touche pas à mon poste ouvert à tous", Nathalie Marquay-Pernaut est revenue sur cet épisode et a fait des révélations chocs. "Elle est arrivée là-bas (à Porto Rico, ndlr), ils l'ont séquestrée dans sa chambre, elle n'avait plus le droit de sortir de sa chambre", a révélé la femme de Jean-Pierre Pernaut. Le staff de Miss Univers demande ensuite à Elodie Gossuin de réaliser des tests pour prouver sa sexualité. "Ils disaient que c'était un homme, ils voulaient qu'elle aille chez un gynécologue se faire filmer pour démontrer que c'était une femme !", affirme Nathalie Marquay-Pernaut.

Elodie Gossuin "a été vraiment traumatisée"

Elodie Gossuin a pu compter sur le soutien de Geneviève de Fontenay, directrice du comité Miss France à cette époque. "Madame De Fontenay est venue à la rescousse, comme le comité Miss France verse de l'argent comme tous les pays, pour que la France soit représentée", explique encore Nathalie Marquay-Pernaut. Elodie Gossuin a finalement pu concourir. Elle atteint le top 10. "Il y avait même des membres du jury qui se moquaient d'Élodie en disant 'c'est sûr que c'est un homme' parce qu'elle avait une robe où il y avait des coussinets pour le rembourrage donc ils continuaient à alimenter cette rumeur", précise Nathalie Marquay-Pernaut. Le concours de Miss Univers appartenait à l’époque à Donald Trump. Elodie Gossuin a eu l’occasion de rencontrer le président des États-Unis lors d’une cérémonie privée organisée après l’élection. "Elle a rencontré Donald Trump, et il lui a dit 'J'ai bien réussi mon buzz’. Elle a été vraiment traumatisée", conclut la chroniqueuse de TPMP.

Par Matilde A.