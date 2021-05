Miss Univers 2020 - Amandine Petit : Sylvie Tellier dévoile son classement sur Instagram

En décembre dernier, la vie d'Amandine Petit a changé. Élue Miss France 2021, Amandine Petit est passée de l'ombre à la lumière en un clin d'oeil. La jolie blonde originaire de Normandie a donc succédé à Clémence Botino, dont le règne a été chamboulé par la crise mondiale de la Covid-19. Depuis, Amandine Petit vit des émotions fortes aux côtés de la directrice du comité Miss France, Sylvie Tellier. D'ailleurs, ce week-end, Amandine Petit a participé à l'élection de Miss Univers 2020 qui se tenait en Floride, au Seminole Hard Rock Hotel and Casino d’Hollywood. Et malheureusement pour Miss France, c’est finalement Miss Mexique qui a remporté la couronne. "Et la nouvelle Miss Univers est Andrea Meza. Quelle magnifique expérience. Quelle fierté d’avoir représenté les couleurs de la France lors de cette 69ème cérémonie. J’aimerais vous remercier pour tout votre soutien, vos messages, vos appels... Et surtout, je souhaite une magnifique année à notre nouvelle Miss Univers", a réagi Amandine Petit sur Instagram.

"Bravo championne"

Quid de son classement ? Si l'on sait qu'Amandine Petit a terminé dans le top 21, Sylvie Tellier vient de dévoiler que la jeune femme de 26 ans avait atteint la 13ème place ! "Bravo championne, 13ème place, you did it !!!", s'est réjouie Sylvie Tellier sur son compte Instagram. Un message de félicitations adressé en légende d'une photo d'Amandine Petit et Sylvie Tellier, en train de sauter de joie, toutes les deux en bikini. "Bon faut rentrer maintenant la plage c’était juste pour la photo souvenir", a ensuite déclaré la directrice du comité Miss France. Un classement dont Amandine Petit peut être fière vu qu'elle est la seule Européenne avec Jeanette Akua (Miss Royaume-Uni) à avoir atteint le top 21.

