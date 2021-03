Miss Univers : pourquoi y a-t-il deux concours cette année ? (Exclu vidéo)

Alors qu'elle porte la couronne Miss France 2021 depuis son élection en décembre dernier au Puy du Fou, Amandine Petit a annoncé une heureuse nouvelle sur Instagram. En effet, la jeune femme représentera la France à Miss Univers 2020. "Quel honneur de représenter notre pays le 16 mai 2021 à l’occasion de la 69ème cérémonie de Miss Univers qui se tiendra à Hollywood (dans l’état de Floride). Je l’ai regardé, j’en ai rêvé, et en mai j’y serai", a-t-elle posté.

Au même moment, Clémence Botino a elle aussi annoncé sa participation au célèbre concours, mais pour l'édition 2021 qui aura lieu en décembre prochain. Comme Amandine Petit, elle en a fait l'annonce sur sa page Instagram. "On ça y'est ! Vous avez LA réponse ! Si tout se passe bien, je représenterai la France au concours Miss Univers 2021 en décembre prochain. C’est une décision que j’ai prise sereinement. J’avais hâte de vous le dire, je sais que vous serez là pour me soutenir, mais je compte sur vous pour soutenir notre belle Amandine Petit ! Il en faut du courage pour poursuivre ses rêves et briser des barrières", a-t-elle écrit.

"Je pensais qu'il n'y en aurait qu'un cette année..."

Mardi 17 mars 2021, Mathilde Wessels a pu échanger avec Sylvie Tellier dans "Non Stop Info" sur les participations des deux Miss à Miss Univers. "On va espérer que la situation sanitaire nous permette d'envoyer nos candidates à ces élections", a commencé la directrice générale de Miss France. Et de poursuivre : "On est tous dans l'expectative de la sortie de cette crise sanitaire. Même si, pour les Miss France, elles se donnent l'envie de rêver qu'elles pourront participer à ces élections, c'est vrai qu'on est très en attente de voir comment la situation va évoluer. Mais je suis ravie, pour nos deux représentantes qui sont deux jeunes femmes avec des personnalités bien différentes, qui sont des jeunes femmes que les Français aiment beaucoup. J'ai hâte de les voir partir et surtout de les supporter dans cette belle aventure".

Pourquoi y a-t-il deux concours cette année ? "Il n'y a pas eu de concours l'année dernière à la suite de la crise sanitaire. Je pensais personnellement qu'il n'y en aurait qu'un cette année. L'élection américaine a souhaité en maintenir deux, peut-être pour une question économique, car nous payons la participation de nos candidates dans ces concours internationaux, donc évidemment doubler les concours, c'est doubler leur chiffre d'affaires".

