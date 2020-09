Morandini Live - Annie Cordy morte : Nicoletta lui rend un vibrant hommage (Vidéo)

La nouvelle de la mort d’Annie Cordy a été un choc pour ses amis et ses fans. La célèbre interprète de Tata Yoyo est décédée à son domicile de Vallauris à l’âge de 92 ans : "Elle a fait un malaise vers 18 heures. Les pompiers sont arrivés très vite, ont tout tenté pour la ranimer" a précisé sa nièce, Michèle Lebon. En attendant les obsèques qui auront lieu le 12 septembre prochain, les proches d’Annie Cordy prennent la parole dans les médias. Ainsi, Nicoletta a accepté de rendre hommage à son amie lors d’un appel de Jean-Marc Morandini dans son émission "Morandini Live" : "Moi je perds une amie très chère, quelqu’un qui m’a guidé depuis mes débuts, j’ai chanté dans ses premières parties quand j’étais vraiment débutante. Elle était extraordinaire, toujours fidèle, et surtout généreuse. C’était bien sur un rayon de soleil permanent".

"Annie elle était parfaite"

Nicoletta poursuit : "Je n’ai jamais vu Annie se plaindre. C’était mon guide, pour moi c’était la plus grande, elle était plus qu’une star. C’est quelqu’un qui n’a jamais eu la grosse tête, qui est humble, qui avait le sourire. On pourrait parler des heures d’Annie parce qu’elle était parfaite et c’est tellement exceptionnel une femme comme elle. J’ai beaucoup de chagrin… Elle avait le peps, cette énergie unique au monde, ce don de la nature, mais elle savait l’entretenir. Annie elle était belle, elle était belle jusqu’au bout, elle avait le sens de l’élégance avec simplicité…C’était une grande artiste". Un tendre hommage qui fait écho à celui de Jean-Paul Rouve. L’acteur français a évoqué avec émotion son amitié avec Annie Cordy lors d’un entretien avec le Journal du Dimanche : "Annie était une grande tragédienne parce qu’elle était une grande comique justement. L’inverse n’est pas toujours possible. À 86 ans, elle était dans une telle forme, elle faisait des heures sup sans se faire prier, sans jamais manifester le moindre caprice de star. Annie était un formidable instrument".

Par Alexia Felix