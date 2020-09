Morandini Live : Booder atteint d'une maladie génétique ? Il rétablit la vérité (Vidéo)

Le 24 août dernier, Jean-Marc Morandini a fait son retour sur Cnews et Non Stop People pour une nouvelle saison de "Morandini Live". Avec son équipe, le présentateur revient sur l'actualité du moment. Il a aussi dévoilé une toute nouvelle pastille baptisée "12 minutes avec..." pendant laquelle il échange avec une personnalité sur son actualité. Depuis qu'il a repris les rênes de son émission, Jean-Marc Morandini a reçu Guy Carlier, Dany Brillant ou encore Paul des "12 coups de midi".

Ce mercredi 16 septembre, Jean-Marc Morandini a reçu Booder sur le plateau de "Morandini Live". En plus d'être sur la scène du "Point Virgule" du jeudi au dimanche pour son spectacle "Booder is back", l'humoriste de 42 ans a présenté sa toute première autobiographie baptisée "Un bout d'air". Un livre dans lequel il revient sur son enfance, mais pas seulement.

"Je ne suis pas malade"

Face à Jean-Marc Morandini, Booder a expliqué pourquoi il a écrit cette autobiographie. "J'ai voulu raconter ma vie parce que d'autres la racontent à ma place sur les moteurs de recherche. On me prête des maladies bizarres, on me prête des noms bizarres. Et j'ai voulu raconter à travers ce livre tous les obstacles que j'ai eus dans ma vie et que j'ai surmontés. Je me suis dit : 'Si ça peut aider d'autres personnes'", a-t-il confié. Il en a dit plus sur ce qui l'agace lorsqu'il tape son nom dans les moteurs de recherche. "Quand on tape Booder sur Google par exemple, il y a 'Booder maladie'. Je ne suis pas malade, je suis en pleine forme", a-t-il précisé.

Sur la Toile, il est indiqué que Booder souffrirait de la maladie de Maroteaux-Lamy. Une rumeur que l'humoriste de 42 ans a formellement démentie. "C'est faux. Ça me faisait rire. Ça a commencé à moins me faire rire quand j'ai rencontré des parents qui avaient des enfants qui étaient vraiment touchés par cette maladie-là (...) C'est très compliqué de parler avec des parents en détresse, de leur dire : 'Non, je ne suis pas malade' (...) Ce livre aussi raconte ça, parce que j'en avais marre", a-t-il dit.

Par Non Stop People TV