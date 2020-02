Morandini Live - Didier Gailhaguet défendu par Brian Joubert : Gwendal Peizerat réplique (Vidéo)

Avec la sortie de son livre "Un si long silence" aux éditions Plon le 30 janvier dernier, Sarah Abitbol a brisé un lourd silence. En effet, l'ex-patineuse accuse son ancien entraîneur Gilles Beyer de l'avoir violée entre 1990 et 1992 alors qu'elle n'avait que 15 ans. À la suite de cette révélation, le principal intéressé a reconnu avoir eu des "relations inappropriées" avec son élève. Invitée le 3 février dans "Touche pas à mon poste", Sarah Abitbol a témoigné. "Les premiers mots qui sont venus dans la bouche de ma maman, c'est : 'Oh, quelle ordure, c'est pas possible, pas lui, on avait si confiance en lui, on l'aimait tant. Il avait ta carrière entre les mains. Ce n'est pas possible, quelle ordure'".

La ministre des Sports Roxana Maracineanu a demandé à Didier Gailhaguet - président de la Fédération française des sports de glace - de démissionner. Mais ce dernier a refusé, comme il l'a fait savoir à la télévision. "J'ai commis des erreurs, je n'ai pas fait de fautes. Je suis un homme clean, un passionné du sport (...) Je ne suis pas parfait (...) La Fédération et ses cadres techniques ne sont pas un ramassis de prédateurs sexuels ayant le viol pour culture, comme l'écrit honteusement L'Obs", a-t-il dit devant le Ministère des Sports.

"Il l'a traité de petit con"

Invité lundi 3 février sur Europe 1, Brian Joubert a pris la défense de Didier Gailhaguet. "On ne va pas non plus lui mettre sur le dos des faits graves que d'autres personnes ont pu commettre", a-t-il dit.

Des propos sur lesquels Gwendal Peizerat a été invité à réagir dans "Morandini Live". "Je pense que ses relations avec Didier Gailhaguet, c'est compliqué pour Brian. Il a la mémoire un petit peu courte. Quand il a eu de mauvais résultats à Vancouver, Didier Gailhaguet l'a juste traité de petit con, lui a dit qu'il n'était plus dans le coup, que c'était un fini. Ce n'est pas comme ça qu'un président de Fédération parle à un sportif qui a donné sa vie pour réussir et qui a un échec aux Jeux olympiques. Il l'a traité de petit con, d'accord ?" a lâché le champion olympique de danse sur glace en 2002. Et de poursuivre : "Son entraîneur sur Poitiers a subi un harcèlement moral de la Fédération, il a jeté l'éponge. Il n'en pouvait plus".

Par Non Stop People TV