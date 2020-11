Morandini Live : Didier Raoult poursuivi par l'Ordre des médecins, son avocat réagit (vidéo)

Début 2020, la crise du coronavirus a commencé à sévir en France et dans le monde entier. Pour lutter contre la propagation du virus sur le territoire, Emmanuel Macron avait annoncé une série de mesures, notamment le confinement. Les Français ont dû rester chez eux pendant une période allant de mars à mai 2020. Une fois le confinement terminé, la population a pu retrouver un semblant de vie normale. Mais depuis plusieurs semaines, le virus gagne du terrain, avec des régions profondément touchées, comme l'Ile-de-France ou la région Rhône-Alpes. Le 28 octobre dernier, le président de la République a décrété un deuxième confinement qui devrait durer au minimum jusqu'au 1er décembre.

Pendant cette crise, Didier Raoult a énormément fait parler de lui, notamment sur son essai clinique - un traitement à base d'hydroxychloroquine - qui s'est retrouvé au coeur d'un débat médical. Le professeur marseillais est convaincu que cette molécule dérivée d'un médicament contre le paludisme a des effets bénéfiques sur le traitement du coronavirus. Ce que contestent encore aujourd'hui certains de ses pairs.

Un procès à l'hydroxychloroquine "complètement bidon"

Ce jeudi 12 novembre, Didier Raoult fait l'objet de poursuite devant l'Ordre des médecins, "qui lui reproche une kyrielle d'entorses au code de déontologie : violation de la confraternité, information erronée du public, exposition à un risque injustifié et même... charlatanisme", a révélé Le Parisien. Toujours selon nos confrères, il devrait comparaître devant la chambre disciplinaire de l'ordre régional des médecins dans les mois qui viennent. Cette procédure fait suite "à une série de signalements et d'une plainte adressée depuis le début de la crise du coronavirus à l'Ordre des médecins des Bouches-du-Rhône".

Invité sur le plateau de "Morandini Live" ce jeudi 12 novembre sur CNews et Non Stop People, Me Fabrice Di Vizio - l'avocat de Didier Raoult - a réagi en exclusivité à ces accusations. "J'ai une délibération de l'Ordre qui m'explique qu'il a violé un certain nombre d'articles de déontologie. Mais pourquoi il les a violés, je le ne sais pas. L'Ordre m'explique qu'il y a eu des signalements. L'Ordre a décidé d'une bataille judiciaire, il en a le droit. Je n'ai aucune difficulté à ce qu'il exerce son rôle. Ma difficulté, c'est qu'il l'exerce de manière sélective. Ma difficulté, c'est qu'il a ouvert une boîte de Pandore qui est celle de se faire le gestionnaire de la bonne parole en tant de crise". Après avoir précisé que le professeur marseillais "n'a pas dit de conneries" et que "tout ce qu'il a dit commence à se vérifier", l'avocat a affirmé que le procès fait à l'hydroxychloroquine "est un procès complètement bidon". Et de conclure : "On fait le procès de l'excellence face à la médiocrité. Nous sommes dans un pays qui refuse l'excellence".

Par Non Stop People TV