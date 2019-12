Morandini Live - émission spéciale : le face à face gréviste/non-gréviste

Au lendemain de la venue de Geneviève de Fontenay sur le plateau de "Morandini Live", Jean-Marc Morandini propose une émission spéciale dès 10h35 sur CNews et Non Stop People. Alors que les opposants à la réforme des retraites descendent de nouveau dans la rue et que la situation des transports reste très perturbée, des grévistes et des non-grévistes s'apprêtent à échanger sur le sujet. Pour cela, le présentateur a convié des profils différents à débattre sur la réforme des retraites. Un interne hospitalier, un conducteur de train et un enseignant feront face à un président d'hôtel, un usager des transports et un gérant de bar.

La parole est à eux !

Morandini Live est à retrouver tous les jours de 10h35 à 11h20, en direct du lundi au vendredi, sur CNews et Non Stop People.

Par Non Stop People TV