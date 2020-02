Morandini Live – Eric Zemmour : Eric Naulleau se confie sur leur amitié "indéfectible" (vidéo)

En cette fin de semaine, Jean-Marc Morandini a invité Eric Naulleau sur le plateau de son émission "Morandini Live" diffusée sur CNews et Non Stop People. Dans un premier temps, le chroniqueur de Cyril Hanouna dans "Balance ton post" a accepté de parler de l'émission "De quoi j'me mêle" qu'il anime une fois par semaine sur C8. Avec ses quatre chroniqueurs, il décrypte l'actualité culturelle, de la littérature au cinéma en passant par le théâtre. "C'est la culture au sens le plus vaste possible, c'est C8 donc on s'adresse à un public très large. Ce n'est pas des fanas de culture, des cinéphiles acharnés, c'est le grand public (...) On débat des objets culturels, ce n'est pas de la promotion pure où on déroule le tapis rouge à l'invité", a-t-il précisé.

"Je suis indéfectible en amitié"

Dans la suite de l'entretien, Jean-Marc Morandini a voulu savoir si Eric Naulleau invite "des gens qu'il n'aime pas" dans son émission. "Il n'y a pas de liste noire. J'ai eu Frédéric Beigbeder avec qui je me mets sur la gueule depuis 20 ans, je l'ai invité avec plaisir. Et dans l'émission que nous enregistrons la semaine prochaine, il y aura Isabelle Mergault avec qui ça s'était passé assez moyennement du temps de 'On n'est pas couché'. Je suis un homme d'ouverture, j'ai changé. Je suis passé du côté solaire de la vie", a-t-il répondu.

Quant à ses relations avec Eric Zemmour, où en est-il ? "L'émission 'Zemmour et Naulleau' continue et ça reste toujours sur la même base. J'ai beaucoup d'amitié et d'estime pour lui. Je suis de plus en plus en désaccord avec lui. J'arrive à rester ami avec lui parce qu'on arrive à débattre sans animosité. C'est un homme intelligent, structuré (...) Je suis indéfectible en amitié", a-t-il confié.

