Morandini Live : Geneviève de Fontenay "outrée" par la disqualification d'Anaëlle Guimbi (Vidéo)

C'est une affaire qui fait grand bruit et ne cesse d'alimenter les réseaux sociaux et les médias. La veille de l'élection de Miss Guadeloupe le 21 août dernier dans le cadre du concours Miss France 2021, Anaëlle Guimbi a appris son exclusion. Si la jeune femme a été disqualifiée, c'est parce qu'elle a posé dénudée dans une série de photos réalisées pour la lutte contre le cancer du sein. Des clichés qu'elle a réalisés bien avant de concourir à l'élection.

Si Alexandra Rosenfeld - Miss France 2006 - lui apporté tout son soutien via une publication sur Instagram, Sylvie Tellier a pris la parole dimanche 23 août. À l'AFP, elle a confirmé qu'Anaëlle Guimbi a été dénoncée et que le comité a "appliqué le règlement pour éviter toute procédure à l'encontre de l'association de Guadeloupe". Cependant, elle a reconnu que la jeune femme "n'a pas participé à des photos vulgaires".

"Sylvie Tellier commence à déménager"

Ce mardi 25 août, Jean-Marc Morandini a pu échanger avec Anaëlle Guimbi dans "Morandini Live". Cette dernière, en direct de la Guadeloupe, a livré son ressenti quant à sa disqualification de Miss Guadeloupe. "J'étais déçue, c'est beaucoup de préparation", a-t-elle dit. Et de poursuivre : "Je pense que le souci a été au niveau de la prise de décision. Elle a été trop rapide. Ils ont reçu les photos très tard, ils n'ont pas eu le recul nécessaire pour voir ce qu'il y avait autour". Trouve-t-elle cette décision injuste ? "Oui et non. Ce qui me dérange le plus, c'est que les photos ont été envoyées aussi tard au comité, surtout qu'elles étaient déjà disponibles sur ma page Instagram", a-t-elle répondu.

Dans la foulée, Jean-Marc Morandini a contacté Geneviève de Fontenay. Et autant dire que cette dernière n'a pas mâché ses mots quant à la décision prise par le comité Miss France. "Je suis outrée. Hier, j'ai eu Sonia Rolland (...) Elle m'a téléphonée pour me dire : 'Geneviève, j'espère que vous allez réagir'. Je suis choquée par une telle décision. La photo est magnifique", a-t-elle commencé. Elle a ensuite attaqué Sylvie Tellier. "Cette Sylvie Tellier, elle commence à déménager (...) Elle a eu tort, ça n'a rien à voir avec le réglement. C'est même élégant, c'est plein de grâce (NDLR en parlant des photos de la candidate disqualifiée). Elle a un joint qui a pété. Il faut quand même qu'elle arrête. Je félicite Anaëlle, il ne faut pas qu'elle abandonne, je pense que ses parents ont toute l'attitude pour réagir, c'est une injustice flagrante qui ne repose sur rien", a-t-elle dit.

