Morandini Live - Miss France 2020 : Geneviève de Fontenay dézingue la cérémonie (Vidéo)

Samedi 14 décembre 2019 a eu lieu au Dôme de Marseille l'élection de Miss France 2020. Un show présenté comme chaque année par Jean-Pierre Foucault, avec la complicité de Sylvie Tellier, la directrice générale du comité Miss France. Les 30 candidates en lice ont défilé face au public, mais aussi face au jury composé cette année de Laëtitia Milot, Denis Brogniart, Vitaa ou encore de Christophe Michalak.

Au terme de la soirée, c'est Clémence Botino qui a été sacrée Miss France 2020 devant Lou Ruat, Miss Provence 2019. Dans un entretien exclusif accordé à Gala, les parents de la nouvelle reine de beauté ont réagi au sacre de leur fille. "Nos amis, nos parents étaient là... On a fait beaucoup de bruit. Et nous sommes fiers pour notre île", a confié son père. "Nous sommes aussi soulagés, parce qu'on est arrivé au bout", a continué sa mère.

"C'était pas Miss Europe !"

Pour commenter cette 90e édition de Miss France 2020, Jean-Marc Morandini a reçu Geneviève de Fontenay sur le plateau de "Morandini Live". Et encore une fois, la dame au chapeau n'a pas mâché ses mots à l'encontre de la cérémonie. "C'est du music-hall. Ce n'est pas ce que l'on faisait (...) Ce qui est choquant, c'est qu'elles sont présentées par groupe de dix, mais avec des chorégraphies différentes, des tenues différentes, donc il n'y a plus d'égalité. Le décor était moche comme tout. Puis après, ces chorégraphies qui étaient dédiées à l'Angleterre, à la Russie et à l'Espagne, mais c'était pas Miss Europe, c'était Miss France ! Ce n'est pas l'objet de l'élection de Miss France", a-t-elle lâché. Et de poursuivre : "Ces jeunes filles représentent nos provinces, nos régions. On a suffisamment d'élements en France pour faire trois chorégraphies. Je n'ai même pas vu un petit peu de tricolore pendant la soirée".

Geneviève de Fontenay a ensuite donné son avis sur le maillot de bain porté cette année par les Miss. "Il était réellement moche. Il n'avait pas d'allure du tout", a-t-elle dit. Et de conclure : "Il n'y a plus de charme, plus d'élégance... Il n'y a plus cette ambiance qu'il y avait".

Par Clara P