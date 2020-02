Morandini Live : Shannen Doherty atteinte d'un cancer de stade 4, qu'est-ce que ça signifie ? (Vidéo)

Mardi 4 février, Shannen Doherty a donné une interview exclusive dans l'émission "Good Morning America". En larmes, elle a annoncé la rechute de son cancer du sein qu'elle a appris l'année dernière. "Cela va se savoir un jour ou l'autre, que je suis au stade 4, que mon cancer est revenu. C'est une pilule difficile à avaler. Je suis pétrifiée. J'ai peur. Il y a des jours où je me dis : Pourquoi moi ? Et ensuite, je me dis : pourquoi pas moi ? Qui à part moi mérite que ça lui arrive ? Mais personne ne mérite ça. Ma mère est incroyablement courageuse. Mon mari aussi, mais je m'inquiète pour lui".

Dans ce même entretien, l'ancienne actrice de "Charmed" a précisé qu'elle a appris la mauvaise nouvelle peu de temps avant l'annonce de la mort de Luke Perry à la suite d'un AVC, en mars 2019. "Cela a été tellement étrange pour moi d'être diagnostiquée et juste après, de voir quelqu'un en bonne santé disparaître", a-t-elle continué.

"C'est le stade le plus élevé"

Ce mercredi 5 février, Jean-Marc Morandini est revenu sur cette annonce dans "Morandini Live". Ainsi, il a reçu Myriam Delomenie, chirurgien cancérologue à l'Institut français du sein. L'occasion pour elle d'en dire plus sur le cancer de l'actrice qui en est désormais au stade 4. Qu'est-ce que cela veut dire ? "Le stade 4, c'est un stade qui est assez sévère au niveau de la classification des cancers du sein. Les stades vont du stade le plus précoce, stade 1 à stade 4. Ce dernier stade veut dire que les cellules tumorales cancéreuses ne sont plus localisées qu'au niveau du sein ni même des ganglions, mais qu'elles ont dépassé ce stade-là et qu'elles sont allées s'infiltrer à distance dans des organes qui sont en règle générale pour le cancer du sein l'os, le foie ou le poumon", a-t-elle expliqué.

Shannen Doherty peut-elle s'en sortir ? "Ça se soigne. Il y a des traitements qui sont ciblés en fonction du type de tumeur initiale. Les patientes partent sur un traitement qui est chronique. Elles peuvent avoir une longue durée de vie, mais sous couvert de traitement avec parfois nécessité des temps de "relaps", mais des temps également de traitements qui vont devenir chroniques", a-t-elle répondu.

Par Non Stop People TV