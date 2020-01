Morandini Live - Stars à Nu : pourquoi l'émission brise un tabou sur le dépistage des cancers (Vidéo)

Après "Mask Singer" en novembre dernier, TF1 lance ce vendredi une toute nouvelle émission baptisée "Stars à nu". Huit hommes et sept femmes vont se déshabiller entièrement à la télévision pour sensibiliser au cancer du testicule. Pour ce premier numéro, les téléspectateurs s'apprêtent à retrouver Philippe Candeloro, Baptiste Giabiconi ou encore Bruno Guillon. À MYTF1, l'animateur sur France Télévisions a expliqué ce qui l'a motivé à participer à ce nouveau programme. "J'ai des proches qui ont été malades ou emportés par cette sal*perie alors, quand on m'a proposé cette émission, je lui ai immédiatement trouvé su sens. Si notre investissement peut sauver ne serait-ce qu'une personne qui se fera dépister après la diffusion, nous aurons tout gagné", a-t-il confié.

"Ce cancer touche essentiellement le jeune"

En 2020, le cancer du testicule reste un tabou. C'est pour cette raison que la nouvelle émission de TF1 "Stars à nu" a choisi de sensibiliser le public en faveur de son dépistage. D'ailleurs, pour en parler, Jean-Marc Morandini a reçu dans "Morandini Live" Thierry Lebret, chef du service d'Urologie de l'hôpital Foch. Ce dernier a tout d'abord confirmé que le cancer du testicule est un tabou. "C'est vrai qu'entre la poire et le fromage, dans les dîners mondains, on ne parle pas de testicules", a-t-il commencé.Et de poursuivre : "Ce cancer touche essentiellement le jeune, entre 15 ans et 30 ans. L'âge médian, c'est 20 ans. Il y a déjà cette approche difficile de parler de son corps et encore plus, des organes génitaux".

Ils sont courageux, généreux et ils se mettent à nu pour la bonne cause! Très fière de ce programme que vous allez découvrir ce soir #starsanu @TF1 pic.twitter.com/SJ5rLOnxOd — Alessandra Sublet (@alsublet) January 31, 2020

Par Non Stop People TV