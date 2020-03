Morning Live : comment l’équipe a échappé à la censure de M6 (exclu vidéo)

Ce jeudi 19 mars et jeudi prochain, dès 21h05, Michaël Youn revient sur M6 avec une émission spéciale baptisée "Morning Night". Il s’agit de rendre hommage, vingt ans après, à l’émission qui l’a fait connaître, "Morning Live". Le programme avait été diffusé entre 2000 et 2003. A cette époque, Michaël Youn et ses comparses faisaient le buzz avec des happenings bruyants. L’un d’eux, Vincent Desagnat était l’invité de "Good Morning Week-end" sur Non Stop People. Le comédien a livré plusieurs anecdotes sur l’émission devenue culte. "A l’origine, c’était des petites anecdotes et des clips", explique-t-il avant que "Morning Live" ne devienne célèbre pour ses sketchs et caméras cachées.

Un moyen de diffuser tous leurs sketchs à l’écran

L’acteur révèle ainsi que les patrons de M6 n’étaient pas forcément au courant de ce qu’ils faisaient dans le "Morning Live". "Au début, on tournait nos sketchs. On les diffusait et forcément, ça ne passait pas par nos patrons. Ça passait directement à l’antenne. Deux- trois fois, ç’est allé assez loin, on se vomissait dessus à 08h du matin donc forcément ça ne leur faisait pas trop plaisir", raconte-t-il sur Non Stop People. "Donc, du coup, ils nous ont demandé de leur montrer des sketchs avant diffusion. Donc – comme on est vraiment des "enfants sages", on tournait deux fins. Une cassette avec le montage à montrer à nos patrons et l’autre cassette qu’on mettait en régie pour la diffusion. Ça ne leur a pas plu du tout, ils descendaient en plateau pour nous jeter, nous engueuler et nous répondions que ce n’était pas nous", continue Vincent Desagnat. Une époque que le comédien ne regrette pas du tout.

