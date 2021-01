Morning Night : ce que réserve Michaël Youn pour la deuxième émission

Michaël Youn et ses fidèles complices Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine reviennent ce mardi 19 janvier sur M6 avec le second numéro du "Morning Night". Vingt ans après le "Morning Live" devenu culte, l'humoriste a fait son retour en mars dernier avec un premier numéro couronné de succès. Dans cette émission décalée et humoristique, Michaël Youn propose à ses invités plusieurs défis, entre des sketchs, des parodies, ou des fausses publicités, afin de remporter la "carte blanche" en fin d'émission pour avoir dix minutes de prise de parole. Lors de cette nouvelle soirée délirante, Jamel Debbouze, Tom Villa, Jenifer, Charlotte Gabris, Jarry, Isabelle Nanty et Big Flo et Oli vont se prêter au jeu.

Le retour de Fatal Bazooka

"M6 nous a donné carte blanche! Nous n’avons pas été censurés une seule seconde. Je me suis vraiment senti libre", a confié Michaël Youn à TV Mag. Dans cet espace de créativité, le comédien va notamment ravir les plus nostalgiques en reprenant des séquences cultes du "Morning Live" comme les "tubes du grenier", a rapporté TV Mag. Son personnage Fatal Bazooka va également faire son retour avec un nouveau titre intitulé "Le Bwerk". Inspiré par le twerk, l'humoriste prépare un clip très suggestif. "C'est peut-être un des premiers rap qui milite véritablement pour le féminisme. On a vu dans beaucoup trop de clips des femmes bouger leurs boules. C'est extrêmement sexiste. On a donc décidé de rétablir un peu l'équilibre. Si les femmes bougent leurs boules, il faut que les hommes puissent aussi bouger le leur", a-t-il assuré dans "La bande originale" sur FranceInter ce lundi 18 janvier.

Par Marie Merlet