Morning Night : ces fois où Michaël Youn a fini en garde à vue à cause du Morning Live

Avec son mégaphone et ses sketchs délirants, Michaël Youn et ses complices Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine ont marqué le début des années 2000 dans le "Morning Live". De cette émission matinale diffusée entre 2000 et 2002 sur M6 devenue culte, l’humoriste a renoué avec la télévision avec son dérivé, le "Morning Night". Après le succès du premier numéro en mars dernier, Michaël Youn revient pour une seconde soirée ce mardi 19 janvier. Si l’humour déjanté est toujours là avec des défis absurdes pour les invités, Michaël Youn ne va pas aussi loin qu'à l'époque. Avec la célèbre séquence de la "boîtes à images", le comédien muni de son mégaphone, a parfois franchi certaines limites avant de se retrouver au poste de police.

Le trio placés en garde à vue

"Je me souviens d'une fois, notamment, où ça ne s'était pas bien passé. On voulait libérer les tomates. Je suis allé au supermarché, déguisé en super tomate, j'ai pris un cageot et j'ai tout renversé, sans payer. Les vigiles nous ont poursuivis et ont commencé à casser la voiture dans laquelle nous nous étions réfugiés. C'est quand même nous qui nous sommes retrouvés placés en garde à vue pour trouble à l'ordre public. En tout, on a eu six ou sept arrestations et trois gardes à vue", a raconté Michaël Youn au Parisien. "C'était une période de ma vie où je ne respectais pas beaucoup les règles. Et je n'ai pas beaucoup changé", a-t-il reconnu bien qu'il a "plus de mal qu'avant à le refaire" car cela lui "coûte davantage".

Par Marie Merlet