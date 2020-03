Morning Night : un sketch avec un couple de touristes chinois fait polémique

C’est un événement qui était attendu. Après le succès du "Morning Live" il y a plus de dix ans, le "Morning Night" de Michaël Young était enfin diffusé jeudi 19 mars sur M6. Pour la première émission, le succès est au rendez-vous mais une scène a fait bondir les internautes. En pleine pandémie de coronavirus venue de Chine et alors que les Français sont confinés chez eux afin de limiter la propagation du virus, Michaël Youn a voulu "réconcilier l’Europe et l’Empire du milieu" car "depuis le coronavirus la communauté chinoise est stigmatisée dans les médias". Pour cela, le trublion du paf a lancé un sketch pas vraiment du goût de tout le monde…

Une séquence décriée par certains

Rendez-vous à la gare de Lyon où un couple de touristes d’origine asiatique vient d’arriver. Alors que l’homme et la femme cherchent un taxi, Michaël Youn et sa fanfare du Morning Night débarquent habillés de marinières et coiffés de bérets en chantant "Bienvenue à Paris, bienvenue les Wang". Si les touristes sourient au début, la plaisanterie dure car la bande suit leur taxi jusqu’à l’hôtel et Michaël Youn déclare, "On voulait vous souhaiter la bienvenue dans notre beau pays. Merci, merci, profitez de la France". Il était précisé que la séquence a été tournée avant l’arrivée de l’épidémie en France mais certains internautes se sont indignés. Parmi les tweets postés pendant la diffusion de l’émission, on peut lire : "il aurait pu couper avec les Chinois" suivi du hashtag "mauvais goût" ou encore "Quand j’ai vu la séquence des touristes chinois, j’ai aussi bien vu l’arrogance à la française".

Quand j'ai zappé sur #M6 #MorningNight j'ai d'abord pensé, quel dommage que Michaël Youn revienne enfin avec son meilleur burlesque et son irrévérence, en plein #Coronavirus Mais quand j'ai vu la séquence touristes chinois, j'ai aussi bien vu l'arrogance à la française… — Sadya LM (@sAathenaAs) March 19, 2020

Déçu qu’il y ai moins de blagues dans la rue perso, je trouve cela moins drôle et ps il aurait pu couper avec les chinois #mauvaisgout #MorningNight — BENOIT-AGUSTIN BORON (@benboron) March 19, 2020

