Mort d’Alex Trebek : le présentateur de Jeopardy s'est éteint à l'âge de 80 ans

Le monde de la télévision américaine est à nouveau en deuil : la mort du présentateur Alex Trebek a été annoncée ce dimanche 8 novembre 2020 par la production de l'émission "Jeopardy". "Jeopardy est triste d’annoncer qu’Alex Trebek s’est éteint paisiblement chez lui tôt ce matin, entouré de sa famille et de ses amis. Merci, Alex" peut-on en effet lire sur le compte officiel du programme. Alex Trebek qui était aux commandes de cette émission devenue culte aux Etats-Unis depuis 35 ans, est décédé après s'être battu contre un cancer du pancrèas de stade 4, diagnostiqué en mars 2019.



"Le pronostic n’est pas très encourageant, mais je vais continuer de me battre et je vais continuer de travailler. Je prévois de battre les statistiques qui donnent un taux de survie très bas de cette maladie" assurait-il pour tenter de rassurer ses fans. En mai 2019, le présentateur expliquait au magazine People être "proche de la rémission" : "Certaines des tumeurs ont déjà rétrécie de plus de 50%" affirmait-il. En août de la même année, Alex Trebek terminait son traitement par chimiothérapie et déclarait qu’il était "en voie de guérison". Ce fut donc un gros coup dur quand, en septembre 2019, il fut obligé de reprendre la chimiothérapie...

Alex Trebek laisse derrière lui 3 enfants

Originaire de l'Ontario, au Canada, Alex Trebek avait démarré sa carrière à la radio canadienne en 1961 avant de se lancer dans une carrière sur petit écran. Il avait en effet présenté plusieurs autres jeux télévisés avant de prendre, en 1984, les commandes de Jeopardy, qui a fait de lui un présentateur emblématique aux Etats-Unis.



Voilà trente ans qu'Alex Trebek était mariée avec une certaine Jean Currivan. Ensemble, ils avaient eu deux enfants Matthew, 29 ans et Emily, 27 ans. Quelques années avant, le présentateur avait adopté Nicky, 53 ans, (qui travaille d'ailleurs à la production de Jeopardy), fille de sa précédente épouse Elaine Callei.



Les fans du présentateur pourront le voir à l'écran jusqu'au 25 décembre prochain puisqu'il avait enregistré plusieurs épisodes de l'émission il y a quelques mois déjà.

Par E.S.