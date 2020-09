Mort de Bastien Payet des 12 coups de midi : où en est l'enquête ?

Il avait participé aux "12 coups de midi" en juin 2018. Dans la nuit du 8 au 9 mars 2019, Bastien Payet a été victime d'une terrible agression en plein centre-ville de Reims. Alors qu'il était accompagné de son meilleur ami et de deux copines, le jeune homme de 23 ans "a été pris à partie, roué de coups de poing et de pied dans la tête", indiquait La Voix du Nord. Il avait alors été transporté en urgence au CHU de Reims, où il est décédé quelques heures plus tard.

Que s'est-il passé ? L'un des proches du jeune homme avait raconté les circonstances du drame sur les ondes de France Bleu. "Ils se sont fait alpaguer par trois autres jeunes suite à une mauvaise réflexion de ces jeunes auprès des filles. Bastien leur a juste dit qu'il ne fallait pas rentrer là-dedans et qu'il fallait juste rester tranquille, sans violence, sans attaque, et ils l'ont réellement agressé".

Un 3e suspect toujours sous les verrous

Cette disparition n'avait pas manqué de faire réagir Jean-Luc Reichmann, l'animateur des "12 coups de midi". "Notre famille est en deuil. Très mauvaise nouvelle. Bastien de Reims sur le plateau des '12 coups de midi' nous avait offert un moment d'émotions hors normes. Un de ces moments suspendus que l'on ne peut oublier dans une vie. À 23 ans, Bastien représentait la joie de vivre", postait-il sur ses réseaux sociaux.

Un an et demi après sa mort, où en est l'enquête ? Nos confrères de l'Union ont fait le point. "Les 6 et 20 août dernier, deux des trois jeunes hommes mis en examen pour le 'meurtre' de Bastien Payet avaient été libérés et placés sous contrôle judiciaire", ont-ils relayé. Sous contrôle judiciaire, ils vont devoir "respecter plusieurs obligations", notamment celle ne pas entrer en contact l'un avec l'autre. Ils ne devront également pas s'éloigner de la région où ils résident. Quant au troisième suspect, il reste en détention. Un maintien qui a été ordonné le 31 août dernier. "Son avocat a annoncé son souhait de faire appel", ont continué nos confrères. À noter que des confrontations et une reconstitution devraient être organisées prochainement pour déterminer le rôle précis que chaque suspect a eu dans cette affaire.

Par Non Stop People TV