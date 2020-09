Mort de Bertrand-Kamal (Koh-Lanta) : Alexia Laroche-Joubert révèle comment son cancer a été découvert

La disparition de Bertrand-Kamal, candidat de la nouvelle saison "Koh-Lanta : les 4 Terres", a suscité une forte émotion parmi les téléspectateurs et l'équipe du jeu. Après l'annonce de son décès, un hommage lui a été rendu dans l'épisode 3 de "Koh-Lanta". "Il y a quelques jours encore, il s'inquiétait pour les autres (...) Il a cru jusqu'au bout qu'il parviendrait à vaincre ce cancer qui le rongeait", a confié Denis Brogniart en saluant la mémoire de l'aventurier toujours de "bonne humeur". Dans cette période de deuil, Alexia Laroche-Joubert est venue évoquer le décès de Bertrand-Kamal dans TPMP ce lundi 14 septembre. Avec Denis Brogniart et le producteur Julien Magne, la présidente d'Adventure Line Productions a raconté avoir passé le samedi avec les proches du candidat qui était âgé de 30 ans.

"Il a été admirable"

"Un moment incroyablement émouvant parce qu'il y avait la famille qui se réunissait, celle de la maman qui est chrétienne et celle du papa qui est marocain et musulman. C'est aussi pour ça que je suis là, c'est incroyable l'amour et la tolérance qui se dégageait de ces deux familles, parce que Bertrand a été fait de ces deux cultures, ces deux religions", a confié Alexia Laroche-Joubert. Alors que le cancer du pancréas de Bertrand-Kamal a été détecté en avril dernier, Alexia Laroche-Joubert a raconté qu'il s'était blessé durant le tournage du jeu qui avait eu lieu entre octobre et décembre 2019. "Un truc assez bénin", a assuré la productrice avant d'expliquer : "Suite à Koh-Lanta, il avait encore mal. A ce moment là, il est allé faire des examens et en fin de compte, ils ont décelé je crois le 17 avril, un cancer très agressif malheureusement". "Ca a été extrêmement violent parce que Bertrand-Kamal est l'expression même de la joie de vivre", a confié la productrice en saluant le courage de Bertrand-Kamal face à la maladie : "Ce qu'il avait en terme de souffrance, il a été admirable. Je l'avais régulièrement au téléphone et il arrivait encore à faire des pointes d'humour".

Bertrand-Kamal "s'est blessé" sur le tournage de dévoile dans — TPMP (@TPMP) September 14, 2020

Par Marie Merlet