Mort de Bertrand-Kamal (Koh-Lanta) : Jean-Pierre Pernaut lui rend un vibrant hommage

La famille Koh-Lanta est en deuil. Ce jeudi 10 septembre 2020, TF1 a annoncé aux fans du programme la mort de Bertrand-Kamal, l’un des candidats de cette nouvelle saison intitulée "Les 4 Terres". À seulement 31 ans, le père de famille est décédé des suites d’un cancer dont il souffrait depuis la fin du tournage de l’émission aux îles Fidji. Alors que les hommages se multiplient sur la Toile, Jean-Pierre Pernaut a tenu à honorer sa mémoire à la fin de son JT de 13h.

Faisant part de "l'immense émotion ce matin à TF1", le journaliste a eu une pensée pour son collègue Denis Brogniart et toute l’équipe du programme de survie. "On a appris la mort d'un des candidats de l'aventure qu'on est en train de suivre en ce moment. Bertrand-Kamal, vous le connaissez. Il nous épate avec sa bonne humeur, son sourire et sa joie de vivre. Mais après le tournage il a découvert une terrible maladie, un cancer qui l'a emporté très vite. Il avait 30 ans", a t-il continué. Le compagnon de Nathalie Marquay a conclu : "Tout le reste de la saison lui sera dédié dès demain soir et on pense énormément à sa famille et à ses parents".

Denis Brogniart "dévasté" par la mort de Bertrand-kamal

"Dévasté" par cette terrible nouvelle, Denis Brogniart a rendu un vibrant hommage à l’aventurier. En légende d’une photo de ce dernier partagé sur son compte Instagram, le présentateur a commencé par écrire sa peine : "Suis dévasté par le décès de Bertrand-kamal hier soir. Il avait 30 ans. Je l’ai connu comme aventurier de Koh Lanta et je l’ai aimé comme un ami ensuite, un être cher avec qui j’ai partagé tant d’instants privilégiés".

"Il m’avait ému aux Fidji, il m’a bouleversé après et surtout il m’a impressionné par son courage, son mental, sa tendresse et son altruisme. Un grand monsieur, un mec en or et un aventurier formidable. Sa vie a été courte mais si riche et intense, faite d’amour, de joie, de générosité et d’échanges. Honorons la mémoire de cet homme si bon", a-t-il poursuivi. Un message qu’il a conclu avec quelques mots pour "sa maman Annick, à son papa Samir, à sa sœur et à son frère qui l’ont entouré avec tant d’amour jusqu’au bout". "Mon Beka, je garde avec moi pour toujours ton sourire, tes yeux pétillants, nos moments de partage quotidiens quand c’était si dur, je ne t’oublierai jamais… Repose en paix. Je t’aime".

