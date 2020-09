Mort de Bertrand-Kamal (Koh-Lanta) : pourquoi Hadja a dévoilé leur dernier échange sur Instagram

Le 10 septembre dernier, les fans de "Koh-Lanta" ont appris la nouvelle du décès de Bertrand-Kamal, aventurier présent dans l'actuelle saison de "Koh-Lanta" diffusée sur TF1. Quelques mois après la fin du tournage, le jeune homme a appris qu'il souffrait d'un cancer du pancréas.

Invitée dans "Touche pas à mon poste" le 14 septembre dernier, Alexia Laroche-Joubert en avait dit plus à ce sujet, révélant que l'aventurier s'était blessé durant le tournage qui a eu lieu entre octobre et décembre 2019. "Un truc assez bénin", précisait-elle. Et de poursuivre : "Suite à 'Koh-Lanta', il avait encore mal. À ce moment-là, il est allé faire des examens et en fin de compte, ils ont décelé je crois le 17 avril, un cancer très agressif, malheureusement".

"On avait plein de projets..."

La nouvelle de sa disparition a plongé les téléspectateurs dans une profonde tristesse. Ses camarades de "Koh-Lanta" ont eux aussi été très affectés par son décès, à commencer par Hadja qui avait tissé des liens très forts avec lui lors du tournage de la saison des "4 Terres". Dans un entretien à Ouest-France, elle a évoqué leur relation. "Nous étions toujours collés l'un à l'autre. Il m'embêtait tout le temps... Avec Bertrand-Kamal, on avait plein de projets... C'est dur de me dire que je ne le reverrai plus, ni son sourire. J'ai eu du mal à regarder les épisodes, mais maintenant, je me force. Je trouve tellement beau de le voir sourire, faire des blagues. C'est comme s'il était encore près de moi", a-t-elle confié.

Le 10 septembre dernier, Hadja a partagé sur sa page Instagram le dernier message que Bertrand-Kamal lui a envoyé avant son décès. Un texte dans lequel il qualifie leur rencontre de "magnifique" et où il lui déclare son amour. Nos confrères de Ouest-France ont voulu savoir pourquoi elle l'a rendu public sur les réseaux. "Je voulais montrer ce qu'il avait représenté pour moi et ce que j'avais représenté pour lui. Ce n'est pas un ami que j'ai rencontré, c'est un frère. Son décès est une immense perte après celle de mon frère survenue un an plus tôt", a-t-elle expliqué.

Par Clara P