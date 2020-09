Mort de Bertrand-Kamal (Koh-Lanta) : ses proches se confient sur son combat contre le cancer

Ce jeudi 10 septembre 2020, les fans de "Koh-Lanta" ont appris le décès de Bertrand-Kamal candidat de la saison intitulée "Les 4 Terres". Le jeune homme s’est éteint à seulement 30 ans des suites d’un cancer apparu à la fin du tournage de l’émission de survies en décembre 2019. Dans les colonnes du Parisien, deux de ses plus proches amis se confient sur la maladie de l’aventurier quelques heures après l’annonce de la triste nouvelle.

"J'ai lutté comme un lion ! Ce sont les derniers mots que j'ai entendus de Bertrand-Kamal", raconte son amie Diana qui l’a vu pour la dernière fois dimanche 6 septembre sur son lit d'hôpital, à Dijon. "Il nous a quittés ce mercredi soir à 21h45. L'heure où il entrait en scène, d’habitude. C'était un battant. Il n'a rien lâché Il me disait : ‘Diana, j'aime tellement la vie. Je ne veux pas mourir’", se souvient-elle.

"Opérations, chimio, il a tout fait pour vaincre sa maladie"

Tout a commencé en janvier dernier, quand Bertrand-Kamal sent des douleurs au ventre. "Il était venu fêter mon anniversaire. A ce moment-là, il a compris qu'il avait un truc", explique sa meilleure amie. En mars, il apprend qu’il est atteint d’un cancer du pancréas à un stade avancé. "C'était déjà trop tard. Opérations, chimio, il a tout fait pour vaincre sa maladie. Il était tellement optimiste qu'on pensait que tout irait bien. Je m'en veux…", déplore son ami William qui n’a pas eu le temps de lui dire au revoir.

"On échangeait souvent au téléphone ou par SMS, mais il répondait de moins en moins. Et avec le Covid, c'était compliqué d'aller le voir. Heureusement, sa famille était très présente", regrette le coach sportif de 23 ans. Ce dernier poursuit : "C'était quelqu'un de fédérateur, observateur et altruiste, qui donnait tout pour que son équipe soit heureuse. Dans le milieu, c'était un grand nom. Il mettait une atmosphère joyeuse et bienveillante. D'ailleurs, ça s'est vu à l'écran quand il était sur l'îlot de l'exil avec les verts. Béka était toujours à fond et arrivait à transmettre son énergie aux autres. A mon avis, il devait avoir un troisième poumon".

