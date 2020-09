Mort de Bertrand-Kamal (Koh-Lanta) : Twitter bouleversé par l'hommage de Denis Brogniart

Jeudi 10 septembre, dans la matinée, les fans de "Koh-Lanta" ont appris le décès de Bertrand-Kamal, candidat au casting de la saison actuellement diffusée sur TF1 et baptisée "Les 4 Terres". Une nouvelle qui a été annoncée par TF1 et ALP (Adventure Line Productions) via un communiqué de presse diffusé sur les réseaux sociaux. "C'est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Bertrand-Kamal, aventurier émérite, de la tribu de l'Est de 'Koh-Lanta, les 4 Terres' tournée d'octobre à décembre 2019 aux Fidji et actuellement en diffusion".

Quelques jours avant sa disparition, Bertrand-Kamal avait révélé à "Bien Public" qu'il souffrait d'un cancer. "Je suis tombé malade après l'aventure. Je suis en plein combat contre la maladie. Je préfère le dire. Je n'ai aucune honte avec ça. C'est un combat contre le cancer, cette fois, qui m'attend. Les épreuves ne sont pas encore terminées de mon côté", disait-il.

Un hommage "magnifique"

Une semaine après l'élimination de Carole, TF1 diffuse l'épisode 3 de "Koh-Lanta, les 4 Terres" ce vendredi 11 septembre. Avant de découvrir la suite de l'aventure, un hommage a été rendu à Bertrand-Kamal. Un préambule bouleversant pendant lequel Denis Brogniart a salué la mémoire de l'aventurier et évoqué son combat contre le cancer. "J'ai découvert un aventurier avant de l'aimer comme un ami. Un être cher avec qui j'ai partagé tant de moments privilégiés (...) Malgré la souffrance, il gardait sa bonne humeur", a-t-il commencé.

Et de poursuivre : "Il y a quelques jours encore, il s'inquiétait pour les autres (...) Il a cru jusqu'au bout qu'il parviendrait à vaincre ce cancer qui le rongeait (...) Il rêvait de monter seul sur scène (...) Mon Beka, je garde précieusement avec moi, pour toujours, tes yeux qui pétillent, nos échanges quotidiens quand c'était dur, je ne t'oublierai jamais, nous ne t'oublierons jamais et nous te dédions cette saison (...) Je t'aime". Un discours qui a littéralement ému Twitter. "L'hommage de Denis Brogniart, juste envie de pleurer là", a posté un internaute. "Le message d'avant émission de la part de Denis Brogniart est super beau, rempli d'émotion, de sentiment et de sincérité", a poursuivi un autre.

