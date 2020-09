Mort de Bertrand-Kamal (Koh-Lanta) : un "remontage" de la saison est-il prévu ?

Dans la matinée du jeudi 10 septembre, les fans de "Koh-Lanta" ont appris le décès de Bertrand-Kamal, l'actuel candidat de la nouvelle saison baptisée "Les 4 Terres". Depuis plusieurs mois, l'aventurier se battait contre un cancer. Une maladie dont il avait parlé publiquement lors d'un entretien avec "Bien Public". "Je suis tombé malade après l'aventure. Je suis en plein combat contre la maladie", confiait-il. Et de poursuivre : "Je préfère le dire. Je n'ai aucune honte avec ça. C'est un combat contre le cancer, cette fois, qui m'attend. Les épreuves ne sont pas encore terminées de mon côté".

À la suite de l'annonce de sa disparition, plusieurs hommages lui ont été rendus. Mathieu, membre de l'équipe du Sud dans "Koh-Lanta, les 4 Terres", lui a dédié quelques mots via sa page Instagram. "Je ne cesse de pleurer. Comment exprimer par de simples mots la grande émotion et l'infinie tristesse qu'au fond de mon coeur, je ressens ? Tu découvres il y a à peine quelques semaines cette putain de maladie. Je t'ai vu te battre comme un lion sur nos îles Fidjiennes, mais aussi ces derniers jours pour cet espoir qui t'illuminait (...) L'héritage de ton courage et de ton sourire sans fin demeure et continuera à travers les générations", a-t-il écrit.

"C'est aussi le souhait de la famille"

Avec la disparition de Bertrand-Kamal, des fans de "Koh-Lanta" se sont interrogés sur la suite de la diffusion de l'actuelle saison sur TF1. Si certains ont estimé que la chaîne devait la stopper, d'autres ne sont pas de cet avis. Qu'en est-il de TF1 et de Adventure Line Productions (ALP), la société qui produit le jeu ? Jeudi 10 septembre, dans "Touche pas à mon poste", Valérie Benaïm a livré quelques informations à ce sujet. "La production ne touchera pas à l'aventure", a-t-elle commencé. Et de poursuivre : "Il n'y aura pas de remontage de la saison, parce que justement, ils veulent la laisser dans son intégralité".

Une information confirmée par Emilie Lopez, journaliste média et chroniqueuse. "La saison va suivre son cours. Ils ne vont pas y toucher du tout. D'ailleurs, ALP - la société de production - a déjà tout donné à TF1. Ils ont dit : 'On n'y touchera pas'. C'est aussi le souhait de la famille. Bertrand-Kamal a été dans l'émission exactement comme il est dans la vie, à savoir solaire, génial, adorable. La famille veut que les gens se souviennent de lui comme ça, comme étant cette personne exceptionnelle qui a fait cette aventure", a-t-elle confié. Isabelle Morini-Bosc a ensuite pris la parole pour rappeler qu'un hommage sera rendu à Bertrand-Kamal dans l'épisode 3 diffusé ce vendredi 11 septembre. Elle a aussi précisé que TF1 lui a confirmé que l'émission continuerait "normalement, en état" et "qu'il n'était évidemment pas question de l'annuler".

Par Clara P