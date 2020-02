Mort de Caroline Flack : les causes de son décès dévoilées

Caroline Flack a été retrouvée morte ce dimanche 15 février dans son appartement londonien. Depuis l’annonce de son décès, c’est l’Angleterre toute entière qui est sous le choc. Célèbre dans tout le pays grâce à son statut d’animatrice télévisée, la jeune femme de 40 ans était également connue pour sa courte idylle avec le prince Harry.

Il y a quatre jours, c’est sa sœur jumelle qui a retrouvé son corps sans vie à son domicile alors qu’elle lui rendait visite : "À son arrivée, la police a trouvé le corps de Caroline sur le dos à même le sol. Les ambulanciers ont tenté de la réanimer, mais elle est décédée à 14h36" révélait en parallèle, la presse anglaise. Si la mort de l’animatrice avait d’emblée, été qualifiée de suicide, l’enquête mais surtout l’autopsie du corps de la jeune femme permettent aujourd'hui d’affirmer que Caroline Flack est morte "par pendaison".

Caroline Flack est morte par pendaison

Quelques heures avant cette triste révélation, les parents de Caroline Flack ont révélé aux tabloïds britanniques, un message écrit par leur fille juste avant sa mort. "J'ai accepté la honte et les opinions toxiques sur ma vie depuis plus de dix ans et pourtant je me suis dit que tout cela faisait partie de mon travail. Aucune plainte" avançait l'animatrice de 40 ans, visiblement dévastée par les accusations de violences sur son petit-ami, Lewis Burton, dont elle faisait l’objet.

"C'était un accident. (...) Je suis tellement désolée pour ma famille pour ce que je leur ai apporté et pour ce que mes amis ont dû vivre. Je ne pense pas à 'comment je vais reprendre ma carrière'. Je pense à comment je vais récupérer ma vie et celle de ma famille." écrivait-elle dans le texte qui vient d'être rendu public.

Par E.S.