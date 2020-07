Mort de Charlie Balducci : le candidat de téléréalité est décédé à 44 ans

Le monde de la téléréalité est en deuil. Le site américain TMZ vient en effet de rapporter que Charlie Balducci a été retrouvé mort dans son lit, ce samedi 25 juillet 2020. Moins connu en France, l'homme de 44 ans était devenu très célèbre aux Etats-Unis après avoir participé à l'émission de téléréalité "True Life" sur la chaîne MTV.



Selon le tabloïd, Charlie Balducci aurait été vu pour la dernière fois aux alentours de deux heures du matin et les forces de l'ordre l'ont retrouvé mort plus tard dans la soirée. Alertés par plusieurs personnes, les ambulanciers se sont précipités sur les lieux mais le candidat n'a malheureusement pas pu être réanimé.



Si les causes du décès n'ont pas encore été dévoilées, la mère de Charlie Balducci assure que son fils est mort de manière inattendue car il était en parfaite santé et n'avait aucune maladie. Cette dernière a aussi confié que la dernière chose qu'il lui avait dite était qu'il était heureux d'avoir ses fils, âgés de 19 et 17 ans.

Un emblématique candidat de téléréalité

A 44 ans, Charlie Balducci baignait dans le monde de la téléréalité depuis près de 20 ans. C'est en effet en 2001 qu'il a été découvert sur MTV. Les caméras l'avaient en effet suivi durant quatre mois juste avant son mariage avec sa femme Sabrina dans le cadre de l'émission "True Life : Je me marie".



Après un mariage qui a duré plus de dix ans, le couple a eu deux enfants avant de divorcer. Devenu célèbre grâce au programme, le père de famille a ensuite continué à signer quelques apparitions télévisées et était également acteur et le fondateur de l'organisation à but non lucratif NYC Arts Cypher, un programme destiné aux jeunes qui promeut des valeurs positives à travers des programmes artistiques et de divertissement.

Par E.S.