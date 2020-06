Mort de George Floyd : Véronique Genest invitée par Laurence Ferrari, la Toile outrée

Lundi 25 mai, George Floyd, Afro-Américain, décédait des suites d'un plaquage ventral réalisé par un policier. Depuis, les réactions sont nombreuses. Aussi bien dans la rue que dans les médias. Il n'est pas rare de voir le sujet abordé sur un plateau télé, et ce jeudi 4 juin, c'est Laurence Ferrari qui s'est exprimée le sujet avec son équipe. Elle a souhaité également avoir l'avis de Véronique Genest, étant donné que l'actrice a incarné pendant de nombreuses années Julie Lescaut sur TF1. "Il faut peut-être réinvestir différemment les choses, en se posant des questions essentielles parce que ça va trop loin, se dire pourquoi les gens ont mal, quel est leur problème et remettre les gens en connexion sur le terrain. Il faut apprendre à se reparler" a déclaré la comédienne.

Elle se confie ensuite sur les violences policières qu'elle trouve inadmissibles. "Si on continue avec cette escalade, on va aller au chaos. Ça n'a plus aucun sens. Personne n'a entièrement raison et personne n'a entièrement tort". Mais cette intervention n'a pas laissé certains téléspectateurs indifférents. Sur Twitter, ils ont été nombreux à commenter le choix de Véronique Genest, qui s'est récemment exprimée sur la mort de son frère, pour aborder le sujet. "Sur CNews, pour parler des violences policières, on invite Véronique Genest. Et Laurence Ferrari la présente comme ayant incarné la policière Julie Lescaut pendant de nombreuses années... Demain, ils invitent Gérard Jugnot qui a incarné Pinot simple flic" a-t-on pu lire. "En France, quand tu veux l’avis d’un expert sur les flics, tu demandes à Véronique Genest qui a quand même 22 ans de Julie Lescaut au compteur…" ou encore "J'essaye de faire un comptage de qui a été invité sur les plateaux ces deux derniers jours pour voir à qui on a donné la parole et je reste vraiment abasourdie que Véronique Genest ait été invitée en sa qualité de 'Elle a joué Julie Lescaut'. Je pleure de rire".

Sur @CNEWS, pour parler #violencespolicieres, on invite @veroniquegenest.



Et @LaurenceFerrari la présente comme ayant incarné la policière Julie Lescaut pendant de nombreuses années...#JusticePourAdama



Demain, ils invitent Gerard Jugnot qui a incarné Pinot simple flic... pic.twitter.com/9jXXA5iuYG — Charlies Ingalls Le Vrai (@ThePrairieFr) June 4, 2020

#VeroniqueGenest invitée de @CNEWS pour parler de #GeorgeFloyd, d’#Adama et des violences policières. Elle était invitée en tant que concern....euh, chercheu....non, ah, en tant que Julie Lescaut, ex-commissaire.



Des giga barres de rire pour ne pas pleurer... pic.twitter.com/4QofFZ57Wu — Mame-Fatou Niang (@MariannesNoires) June 4, 2020

