Mort de Georges Pernoud : ce geste du présentateur qui avait touché Cyril Hanouna

Fanny Pernoud a annoncé ce lundi 11 janvier 2021, la mort son célèbre papa Georges Pernoud, à l'âge de 73 ans. "Il est décédé dans un hôpital en région parisienne des suites d’une longue maladie" a-t-elle expliqué la jeune femme dans un communiqué. De quoi mettre à nouveau en deuil, le monde du petit écran, déjà affectué par le décès d'Hubert Auriol le 10 janvier.



Si les hommages de personnalités publiques ont plu sur les réseaux sociaux, Fanny Agostini qui avait repris les commandes de Thalassa en 2017 a bien sûr réagi : "C’est un grand monsieur qui est parti, une source d’inspiration pour moi. Thalassa c’est une émission qui m’a fait voyager pendant mon enfance et mon adolescence, qui m’a permis de m’insurger parfois et qui a éveillé en moi l’envie de quitter mon Auvergne natale et de prendre le large. Je dois beaucoup à Thalassa et à son amiral Georges Pernoud que j’ai eu l’honneur de croiser en 2017. Et c’est avec émotion ce matin que je lui dis un dernier "bon vent" !" a-t-elle lancé sur Europe 1.

Cyril Hanouna livre une anedocte au sujet de Georges Pernoud

Ce lundi 11 janvier 2021 a d'emblée évoquer le décès de Georges Pernoud dans l'émission "Touche pas à mon poste". L'occasion pour l'animateur de C8 de révéler qu'il avait été très touché par l'une de ses initiatives. "Quand ils ont voulu arrêter l'émission Thalassa à un moment, on avait été à France Télévisions pour faire une petite manif'. Je m'en rappelle très bien... Il m'avait appelé pour me remercier de les aider, a-t-il déclaré. J'étais très très heureux qu'il m'appelle. Et je trouve que c'était un garçon d'une gentillesse ! On en avait rigolé. Je garde vraiment un très très bon souvenir de lui." a-t-il déclaré.



Cyril Hanouna a ensuite salué la mémoire de l'emblématique présentateur avec un très bel hommage : "C'est vrai que le vendredi soir, c'était un vrai rendez-vous sur France Télévisions, a ajouté l'animateur. Ils n'ont plus ce rendez-vous ! Tous les vendredis soirs, on savait qu'on avait Thalassa. Mes parents regardaient Thalassa tous les vendredis soirs !".

Par E.S.