Mort de Georges Pernoud : Fanny Agostini qui l'a succédé dans "Thalassa", lui rend hommage

Georges Pernoud est mort ce lundi 11 janvier 2021. Sa fille Fanny Pernoud a annoncé à l'AFP que son célèbre papa s’est éteint à l'âge de 73 ans "dans un hôpital en région parisienne des suites d’une longue maladie". Très vite, les hommages à l'emblématique présentateur de "Thalassa" ont plu sur les réseaux sociaux.



"Hommage ému à Georges Pernoud qui a accompagné et fait voguer avec passion les Français sur toutes les mers et les océans pendant plus de 40 ans. Infatigable créateur et présentateur de grands programmes de #servicepublic #Thalassa #fautpasrêver Bon vent Monsieur!" a écrit Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions. "Quelle tristesse que la disparition de Georges Pernoud. Merci cher Georges de nous avoir fait rêver, réfléchir, découvrir la mer et le monde. C’était si bien et si utile. Tellement "service public"... Que tu incarnais à merveille. Repose en paix” a estimé Audrey Pulvar tandis que Cristine Kelly a lancé : "Grand homme de télévision sur le service public".

L'animateur Arthur qui a récemment été au coeur d'une vive polémique a également réagi : "Douloureux week-end pour la télé française. Cette fois c'est Georges Pernoud, présentateur emblématique et si populaire de Thalassa qui nous a quittés. Il nous a appris à aimer et respecter la mer. C'est bien triste" a-il déclaré.

Fanny Agostini lui rend un hommage

Passionné par le monde maritime, Georges Pernoud avait lancé la célèbre émission "Thalassa" en 1975 et incarnait la voix off... avant de passer devant la caméra en 1980. C'est finalement en 2017 qu'il avait annoncé son départ, passant le flambeau à Fanny Agostini qui le remplacera jusqu’à l’arrêt définitif de l’émission, faute d’audiences.



Ce lundi 11 janvier, l'animatrice de 32 ans a tenu à rendre hommage à Georges Pernoud : "J’ai eu cette immense chance. C’est un grand monsieur qui est parti, une source d’inspiration pour moi. Thalassa c’est une émission qui m’a fait voyager pendant mon enfance et mon adolescence, qui m’a permis de m’insurger parfois et qui a éveillé en moi l’envie de quitter mon Auvergne natale et de prendre le large. Je dois beaucoup à Thalassa et à son amiral Georges Pernoud que j’ai eu l’honneur de croiser en 2017. Et c’est avec émotion ce matin que je lui dis un dernier "bon vent" !"





Par E.S.