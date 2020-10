Mort de Johnny Hallyday : Line Renaud évoque un "suicide"

Line Renaud était l’invitée de "Sept à Huit" dimanche 25 octobre, une semaine après les confidences de Laeticia Hallyday sur le plateau de l’émission. La comédienne qui s’est remise d’une hospitalisation suite à un AVC s’est confiée face à Audrey Crespo-Mara dans le portrait de la semaine. Elle est notamment revenue sur sa rencontre avec Johnny Hallyday et sa mort, le 9 décembre 2017 à 74 ans. La disparition du célèbre rockeur a plongé ses nombreux fans dans une immense tristesse. Présente lors des obsèques et proche de la famille Hallyday, Line Renaud a fait des confidences sur TF1 après la diffusion d’images de l’enterrement du chanteur. Et elle a un avis bien tranché.

"Il a bu toute sa vie, il a fumé"

"Ce n’était pas à lui d’être là. Il était trop jeune. Mais c’est un suicide Johnny" déclare Line Renaud. Une confidence troublante. La comédienne s’explique ensuite, "C’est un suicide. Il a bu toute sa vie, il a fumé. Il allumait les cigarettes les unes derrière les autres. Elle était à peine éteinte, il la rallumait. C’est un suicide". A 92 ans, Line Renaud livre sa vision des choses. Elle a également confié s’engager pour le droit à mourir dans la dignité. Très proche de la famille Hallyday, la comédienne a cependant choisi de ne pas se mêler des querelles concernant l’héritage de Johnny Hallyday. "Je ne m’en suis pas mêlée. C’est une histoire de famille, ça reste une histoire de famille. Je n’ai pris parti ni pour l’un, ni pour l’autre. Je les ai laissés se débrouiller entre elles" confie Line Renaud.

