Mort de Michou : Pierre-Jean Chalençon salue un geste de Brigitte Macron

L'annonce de la mort de Michou a été un véritable choc pour Pierre-Jean Chalençon. Sur le plateau du Morandini Live le 27 janvier dernier, l'acheteur d'Affaire Conclue avait fait de touchantes confidences : "C'est toujours émouvant parce qu'on l'a vu la semaine dernière. C'est un ami et c'est toute une vie. Il va me manquer. J'aime bien l'appeler. Quand je suis au studio, je l'appelle, puis il me dit : 'Je te regarde à la télé. Michou n'est pas mort totalement. Tant qu'on pensera à lui, il sera toujours présent. Moi dans mon cœur il sera toujours présent. Hier soir, quand je me suis couché, je lui ai parlé". Et un peu plus d'un mois après la disparition de Michou, Pierre-Jean Chalençon est revenu une nouvelle fois avec émotion sur la disparition de son ami sur le plateau d'On n'est pas couché.

L'aide précieuse de Brigitte Macron

Et face à Laurent Ruquier, Pierre-Jean Chalençon a révélé que Brigitte Macron avait beaucoup aidé Michou dans ses derniers jours : "C'est une femme qui a beaucoup aidé Michou. Brigitte Macron a fait hospitaliser Michou parce que les hôpitaux... Le pauvre Michou a failli mourir asphyxié et si elle n'avait pas fait hospitaliser Michou à l'hôpital Bégin, il serait mort comme ça". C'est donc Brigitte Macron qui aurait réussi à trouver une place à Michou dans un hôpital. Pierre-Jean Chalençon a également remercié la nièce de Michou, qui a décidé de ne pas fermer son célèbre cabaret : "Je l'adore. Je l'ai connu, j'avais 7 ans. Il est parti il y a quelques semaines, mais j'espère que ça continuera quand même. C'est un cabaret magnifique, des artistes extraordinaires. Il n'a pas travaillé toute sa vie comme ça pour que ça s'arrête d'un seul coup".

Par Alexia Felix