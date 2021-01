Mort de Naya Rivera : toujours dévasté, son ex Ryan Dorsey lui rend hommage

Le 8 juillet 2020, l'actrice américaine Naya Rivera disparaissait lors d'une sortie en bateau avec son fils sur le lac Piru. Quelques jours après sa disparition, le 13 juillet, son corps sans vie avait finalement été retrouvé par les chercheurs, confirmant ainsi son tragique décès. En septembre dernier, un rapport d'autopsie établi par le médecin légiste du comté de Ventura a révélé que des traces d'amphétamines présentes dans des médicaments prescrits, et de diazépam, qui traite l'anxiété, et de phentermine, un coupe-faim, ont été décelées dans son organisme. Il y est aussi précisé que Naya Rivera était une "bonne nageuse" et qu'elle a même refusé les gilets de sauvetage au propriétaire du bateau...



Morte à 33 ans, l'ancienne star de la série "Glee" a laissé derrière elle un petit garçon de 5 ans prénommé Josey, fruit de son amour avec son ex-mari Ryan Dorsey.

Ryan Dorsey rend un bel hommage à Naya Rivera

Ce mardi 12 janvier 2021, la jolie brune auraît dû célébrer son 34e anniversaire. A cette occasion, plusieurs fans et quelques célébrités n'ont pas manqué de lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. Son ex-mari Ryan Dorsey a lui aussi pris la parole. "Le fait que tu sois partie est aussi irréel que réel. Si ça veut dire quelque chose, mais rien de tout ça n'a de sens... 34 ans... Je pourrais t'entendre dire : 'Ah, je suis vieille de ouf maintenant !' Ha... Repose en paix vieille dame..." a-t-il écrit en légende d'une photo où les deux anciens amants apparaissent avec leur fils.



Amis durant l'adolescence, Naya Rivera et Ryan Dorsey s'étaient mariés le 19 juillet 2014 avant de divorcer en juillet 2018. Depuis la mort de Naya Rivera, Ryan Dorsey a la garde de leur fils Josey et donne régulièrement des nouvelles du petit garçon sur les réseaux sociaux.



