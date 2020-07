Mort de Nick Cordero : l'acteur de New York Unité Spéciale décède à 41 ans du coronavirus

Le monde du petit écran américain est en deuil. La presse américaine a en effet annoncé ce dimanche 5 juillet 2020, la mort de l'acteur Nick Cordero de la série "New York Unité Spéciale". Emporté à l'âge de 41 ans, le comédien se battait depuis des mois contre la maladie car en effet, il avait été contaminé par le coronavirus. Le 12 avril dernier déjà, sa femme Amanda Kloots avait lancé un véritable cri du coeur et un appel à l'aide sur le site Buzzfeed : "Mon monde s’est arrêté. S’il vous plaît, priez pour mon mari. Il lutte pour sa vie actuellement. Elvis et moi avons besoin de toi Nick Cordero" avait-elle écrit.



La jeune femme avait également partagé un émouvant message que lui avait laissé son mari avant d'être plongé dans le coma : "Il m’a appelé et m’a dit : "Je t’aime. Ils ont décidé de me mettre sous respirateur artificiel, je vais être inconscient et je ne sais pas quand je vais me réveiller, ni quand je vais pouvoir te parler de nouveau".

Un hommage bouleversant

Au fil des semaines, la jeune femme qui n'est autre que la mère de leur fils d'un an, publiait des nouvelles peu rassurantes sur les réseaux sociaux : "Je ne suis pas autorisée à lui rendre visite et je ne peux rien faire pour l’aider (…) Il est très faible. Il se bat comme un champion mais c’est très grave. S’il-vous-plait restez chez vous" avait-elle écrit il y a quelques semaines.



Ce dimanche 5 juillet 2020, juste après l'annonce du décès de son mari, Amanda Kloots s'est exprimée sur Instagram et a publié un émouvant hommage : "Dieu vient d’accueillir un nouvel ange au paradis. Mon cher mari est décédé ce matin. Il était entouré de l’amour de sa famille, qui chantait et priait alors qu’il quittait doucement la terre. Je n’arrive pas à y croire et souffre. Mon coeur est brisé car je ne peux pas imaginer notre vie sans lui. Nick était tellement brillant. Il était l’ami de tout le monde, il aimait écouter, aider et surtout parler. C’était un acteur et un musicien incroyable. Il aimait sa famille et il aimait être père et un mari. Il nous manquera, à Elvis et à moi, dans tout ce que nous ferons, chaque jour" a-t-elle écrit en remerciant le médecin qui s'est occupé de son défunt mari ainsi que les fans pour leur soutien sans faille.

Un acteur talentueux

Connu pour son rôle dans "New York Unité Spéciale", Nick Cordero avait également décroché un rôle dans la série policière "Blue Bloos". Le comédien avait aussi brillé à Brodway dans les comédies musicales "Rock of Ages", "Bullets over Broadway" et "Waitress" au tout début de sa carrière. Nick Cordero avait également fait ses preuves au cinéma dans les films "Braquage à l'ancienne" et "Inside Game".





Par E.S.