Mort de Nicole Thea : enceinte, la youtubeuse décède à l'âge de 24 ans

Ce dimanche 12 juillet 2020 aura été une journée des plus tragiques. Après la mort de Benjamin Keough, le petit-fils d'Elvis Presley et la mort de Kelly Preston, la femme de John Travolta, nous apprenons le décès d'une autre personnalité américaine célèbre. Il y a quelques heures, la famille de Nicole Thea a en effet rapporté la mort de la youtubeuse américaine de 24 ans. "À tous les amis et sympathisants de Nicole, c'est avec une grande tristesse que je dois vous informer que Nicole et son fils, qu'elle et Boga ont appelé Reign, sont décédés tristement samedi matin" a partagé la famille de la jeune femme sur Instagram comme le rapporte le magazine People. "En tant que famille, nous vous demandons de nous donner de l'intimité parce que nos cœurs sont vraiment brisés et que nous avons du mal à faire face à ce qui s'est passé", ont également déclaré ses proches.

Morte à huit mois de grossesse

Au moment de sa mort, dont les causes n'ont pas encore été révélées, Nicole Thea attendait son premier enfant et était enceinte de huit mois. Star de YouTube, elle n'hésitait pas à partager sur Instagram les coulisses de sa grossesse et de nombreuses photos d'elle avec son ventre bien arrondi. De quoi ravir quotidiennement ses 150 000 abonnés. En couple avec un certain Boga, Nicole Thea avait récemment déclaré sa flamme à son chéri et fait part de son excitation à l'idée de devenir maman dans les prochaines semaines. Il y a deux jours, son compagnon avait lui aussi partagé sa joie quant à sa paternité imminente en publiant une vidéo où il s'entraînait à conduire une poussette pour bébé.

Par E.S.