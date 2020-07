Mort de Regis Philbin, présentateur légendaire de talk-show américain

C'est par un communiqué de presse lapidaire que la famille du présentateur télé a annoncé la mort de Regis Philbin. "Nous sommes profondément attristés de partager que notre bien-aimé Regis Philbin est décédé hier soir de causes naturelles, un mois avant son 89ème anniversaire", peut-on lire sur le communiqué publié par le magazine People. L'animateur était une star du petit écran outre Atlantique. Né le 25 août 1931 dans le Bronx, il était diplômé de sociologie. Il a début sa carrière comme écrivain avant de très vite atterrir devant la caméra. C'était en 1961 dans le talk-show "The Regis Philbin Show". Le début d'une longue carrière. La reconnaissance viendra des années plus tard, en 1967 lors de sa participation à "The Joey Bishop Show".

"Régis, tu vas nous manquer !"

Puis le succès s'est prolongé avec l'émission "Qui veut gagner des millions" dont il a animé la version US. L'émission s'est révélée être ultra rentable pour la chaîne et aussi permis à son animateur de gagner beaucoup d'argent. Regis Philbin a eu l'insigne honneur d'avoir son nom dans le Livre Guiness des records. Tout ça grâce à ses 15 000 heures de radio et de télé cumulées.

Aux Etats-Unis, sa mort suscite une vague d'émotion. Cindy Crawford a partagé une séquence vidéo d'une vieille émission dans laquelle on la voit faire de la gymnastique avec Regis Philbin. "Ce mec rendait tout drôle. Regis, tu vas nous manquer !", écrit la célèbre mannequin. L'animatrice Kelly Ripa qui a partagé l'antenne avec lui pendant dix ans a estimé qu'elle et ses prédécesseurs avaient été "plus que chanceux de l'avoir comme mentor".

Par Mélanie C.