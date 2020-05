Mort de Sam Lloyd, acteur de Scrubs, à l'âge de 56 ans

Acteur comique très connu dans le paysage US, Sam Lloyd s'est éteint le jeudi 30 mars apprend-on ce samedi matin. Il était atteint d'un cancer généralisé depuis janvier 2019. Très vite, son cancer progresse et les métastases atteignent les poumons, la mâchoire, le cerveau et le foie de l'acteur. Dans la foulée, son médecin lui détecte une tumeur au cerveau. Malheureusement, cette dernière est inopérable. Sam Lloyd avait 56 ans. Il était marié à Vanessa. Ensemble ils ont eu un enfant en 2019 prénommé Weston.

Zach Braff salue un acteur drôle et gentil

Il était connu pour son rôle de Theodore "Ted" Buckland, l'avocat dépressif de la série "Scrubs". Il avait aussi fait de nombreuses apparitions dans des séries comiques. On l'a ainsi vu dans "Seinfeld", "À la Maison-Blanche" mais aussi "Desperate Housewives", où il jouait le psychologue de Bree Van de Kamp, Docteur Albert Goldfine. Outre sa carrière d'acteur, Sam Lloyd était aussi un musicien. Il jouait dans un groupe de reprise des Beatles appelé The Butties et chantait a cappella dans The Blanks.

Sur Twitter, Zach Braff, l'acteur principal de Scrubs lui a rendu hommage en ces termes : "A l'un des plus acteur les plus drôles avec qui j'ai eu la joie de travailler. Sam Lloyd me faisait rire chaque fois qu'on tournait une scène ensemble. Il n'aurait pas pu être un homme plus gentil q'il ne l'était." Bill Lawrence, le créateur de Scrubs et de Cougar Town, lui a également rendu hommage. "Je pense beaucoup à Sam Lloyd aujourd'hui. C'était un garçon tellement gentil. Il va beaucoup nous manquer."

Thinking a lot about Sam Lloyd today. (Ted). Truly such a kind, sweet guy. He will be missed by so many. pic.twitter.com/JRzlLKhqHB — Bill Lawrence (@VDOOZER) May 1, 2020

Rest In Peace to one of the funniest actors I’ve ever had the joy of working with. Sam Lloyd made me crack up and break character every single time we did a scene together. He could not have been a kinder man. I will forever cherish the time I had with you, Sammy. pic.twitter.com/wwyvGNbveG — Zach Braff (@zachbraff) May 1, 2020

Par Mélanie C.