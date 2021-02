Mort de Tonton David : ses enfants lancent une cagnotte en ligne pour financer ses obsèques

Le célèbre chanteur Tonton David de son vrai nom David Grammont, est mort ce mardi 16 février 2021. L’artiste connu pour sa chanson culte "Chacun sa route", est tragiquement décédé à l’âge de cinquante-trois ans.

Très vite, les hommages des personnalités publiques françaises ont plu sur les réseaux sociaux. "RIP frère Tonton David, souvenir d’une magnifique discussion avec toi en 2003… merci pour tout frère… repose en paix" a écrit Moundir. "Tonton David nous a quittés, il avait toujours le sourire, il était super marrant, et il avait toujours une belle histoire à raconter" s’est souvenu le rappeur Mokobé. "RIP mon ami" a aussi écrit le chanteur Nuttea tandis que Manu Katché a aussi signé un vibrant hommage.

Mort de Tonton David : ses enfants lancent un appel à l’aide

Décédé à l’âge de 53 ans, Tonton David laisse derrière lui quatre enfants Samuel, Zachary, Salomé et Théo, qui viennent d’ailleurs de lancer un appel à la solidarité sur la toile. "Nous souhaitons lui rendre le plus beau des hommages. Malheureusement, nous ne possédons pas les fonds nécessaires pour le faire" a déclaré Samuel dans une vidéo où il apparaît aux côtés de son frère Théo et publiée sur la page Facebook de leur père.

"C’est la raison pour laquelle nous avons ouvert une cagnotte : pour financer les funérailles de notre père, ainsi que la sortie de son dernier album en 2021 ont confié les deux fils du chanteur. La cagnotte baptisée "Pour le départ de Tonton" a déjà permis de récolter plus de 31 000€, ce qui témoigne de la solidarité des internautes. La famille du chanteur a d’ailleurs pu compter sur le soutien de l’acteur Omar Sy qui a relayé l’initiative sur les réseaux sociaux.

Par E.S.