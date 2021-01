Mort d’Hubert Auriol : Denis Brogniart lui rend un vibrant hommage

Il était le premier animateur de "Koh-Lanta". Ce dimanche 10 janvier 2021, Denis Brogniart a rendu un vibrant hommage à son prédécesseur d’Hubert Auriol qui s’est éteint à l’âge de 68 ans "d’un accident cardio-vasculaire suite à un long combat contre la maladie", a déclaré sa famille. Sur son compte Instagram, le présentateur phare de TF1 a partagé une photo du sportif. En légende, il a commencé par écrire : "Très triste d’apprendre la mort d’Hubert Auriol, grand pilote moto et auto, 1er vainqueur du Dakar à moto (1981/83) et en voiture en 92 puis organisateur de rallyes raid. Il fut aussi le 1er présentateur de Koh-Lanta".

Alexia Laroche-Joubert rend hommage à Hubert Auriol

Avant de poursuivre : "C’était un vrai gentleman, un homme généreux, ouvert aux autres, bienveillant que j’appréciais beaucoup. RIP Hubert l’Africain. Pensées pour ses 3 filles Julie, Jenna et Leslie". Un message liké plus de 24 000 fois par les abonnés de Denis Brogniart. "Triste nouvelle, repose en paix ‘Hubert l’Africain’", "Rip à ce grand monsieur" ou encore "Très triste d’apprendre que ce grand vainqueur du Dakar nous quitte quelques jours après un autre vainqueur" et "Que de souvenirs Mr Auriol !", peut-on lire parmi les commentaires laissés par les followers de Denis Brogniart.

Parmi les nombreuses personnalités ayant rendu hommage à Hubert Auriol, Alexia Laroche-Joubert, la productrice de "Koh-Lanta", a écrit : "Je viens de raccrocher avec Denis Brogniart qui m’a annoncé le décès d’Hubert Auriol, grand sportif et premier animateur de 'Koh-Lanta'. Nous sommes tous chez Adventure Line Productions et la famille de 'Koh-Lanta' tristes et pensons à ses filles".

