Mory Sacko : son restaurant taclé par un célèbre critique !

Top Chef aura été un véritable tremplin pour Mory Sacko. Il y a presque un an jour pour jour, les Français découvraient ce jeune homme, plein de talent et d'ambition ! Il s'est rapidement fait remarquer parmi les candidats avec ses associations étonnantes entre l'Asie et l'Afrique. Le candidat de Paul Pairet n'a pas remporté le concours mais a gagné une grande notoriété. Quelques mois après, il ouvrait son premier restaurant dans le quatorzième arrondissement de Paris. Dans ce dernier, le chef met à l'honneur une cuisine qui mélange à la fois l'Asie et l'Afrique, comme il avait l'habitude de le faire.

La crise sanitaire de la Covid-19 aura évidemment mis à mal son restaurant qui ne peut pas accueillir de public, mais qui fait malgré tout de la vente à emporter.

"ce n'est pas lui rendre service"

En janvier dernier, Mory Sacko a donc eu la grande surprise de découvrir qu'il venait de décrocher une étoile au célèbre guide Michelin. Une distinction qui n'est visiblement pas du goût de tous. Invité ce vendredi 5 février, François-Régis Gaudry s'est confié sur cette récompense au micro de "La Bande Originale" sur RTL et le chef n'a pas été tendre avec le jeune homme. "Je n'ai rien contre Mory Sacko. J'ai testé en même temps que le Guide Michelin son restaurant. En aucun cas, je n'aurais donné une étoile à Mory Sacko. J'y ai mangé un des pires plats de la rentrée. Ce n'est pas lui rendre service que de lui attribuer une étoile comme l'a fait le Michelin avec cette précipitation. Quand parallèlement on en enlève une à Jean-François Piège…"

Par J.F.