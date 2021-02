Mory Sacko : taclé par un critique, il répond !

Mory Sacko fait énormément parler depuis quelques semaines maintenant. Et pour cause, il s'est fait connaître il y a quelques mois maintenant en participant à la saison 11 de Top Chef. Il avait alors intégré la brigade de Paul Pairet et ses influences asiatiques et africaines l'avaient mené loin dans le concours.

Quelques semaines après la sortie de l'émission, Mory Sacko a ouvert son premier restaurant MoSuke. Malheureusement, avec la crise sanitaire de la Covid-19, il n'a pas pu être ouvert longtemps. Mais cela ne lui a pas empêché de décrocher la célèbre étoile du guide Michelin après seulement quelques mois. Une récompense qui n'a pas convaincu le critique François-Régis Gaudry. Dans l'émission "La Bande Originale" sur France Inter, il avait donné son avis sur le sujet.

"Je ne rentre pas dans ce jeu-là"

"C'est un garçon intelligent, très bien câblé en plus mentalement avec une vraie culture personnelle. J'ai testé en même temps que le Guide Michelin son restaurant. En aucun cas, je ne lui aurais jamais donné une étoile. J'y ai mangé un des pires plats de la rentrée. J'y ai mangé aussi des choses très intéressantes". Le journaliste gastronomique avait ensuite déclaré : "Il la vaudra certainement un jour son étoile Michelin mais [ce n'est pas] lui rendre service que de lui attribuer une étoile comme l'a fait le Michelin avec cette précipitation".



Des attaques qui ont fait réagir Mory Sacko, qu'il a malgré tout pris avec beaucoup de recul. Interrogé sur le sujet par Télé-Loisirs, le chef s'est confié : "J'ai vu... et concrètement, ce n'est pas ma vibe. Je ne rentre pas dans ce jeu-là. Les critiques appartiennent à ceux qui les font et je ne me sens pas du tout concerné".

Par J.F.