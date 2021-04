Moundir atteint de la Covid-19 : ces photos chocs qui témoignent de son combat

L’ex-aventurier de Koh-Lanta sort d’une lutte acharnée contre le coronavirus. Et il s’est battu avec courage. Lorsqu’il était hospitalisé et plongé dans le coma, sa femme Inès avait donné régulièrement de ses nouvelles sur Instagram. Le 1er avril, il a lui-même posté un poignant message à ses fans et s’est confié sur son long combat contre la maladie : "Je m'étais résigné à accepter ma mort après que mes poumons furent touchés à 75% suite au Covid-19 ! Vos prières, votre amour, votre soutien, vos messages du monde entier, me sont parvenus en réanimation grâce à ma femme que j’aime tant… Je ne peux vous répondre directement car je rentre dans un long processus afin de récupérer mes facultés et marcher sans assistance respiratoire ! Il a décidé que ce n’était pas mon heure ! Mon amour, ma vie,ma femme mes enfants je vous aime tant !", avait-il déclaré avec émotion.

variant britannique

Ce week-end de Pâques, il a posté deux nouveaux clichés qui témoignent de son lourd combat. Deux clichés qui veulent tout dire : le premier est une photo de l’appareil qui lui délivre de l’oxygène. Car même s’il va mieux, Moundir reste aujourd’hui sous assistance respiratoire. Le mari d’Inès a voulu, en commentaire, exprimer sa reconnaissance d’en être sorti avec un "merci". Le deuxième cliché montre un énorme hématome sur son bras, pour témoigner des nombreuses piqûres faites pendant son hospitalisation. "Je n’oublierai jamais… piqûre… perfusion… prélèvement…", a-t-il commenté, tout en précisant qu’il avait été atteint par le variant britannique du Covid-19. Dans sa story, il a ajouté : "Maintenant, il faut reconstruire, et vite".

Par Sarah Chelly